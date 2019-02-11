Mustafa İduğ: Bornova'yı geleceğe hazırlayacağız

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ile birlikte Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şubesi tarafından düzenlenen yemekte hemşehrileriyle buluşan CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa İduğ, "Kadınlarımızı ve çocuklarımızı el üstünde tutacak, istihdam alanları yaratacağız. Bornova’mızın tarihine sahip çıkarak kentimizi geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Sözlerine Girit Göçmeni olduğunu ifade ederek başlayan CHP Bornova Belediye Başka Adayı Mustafa İduğ, “Ben de uzun yıllar dernekçilik yaptım. Dernekler demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’miz kültürlerimizi yaşatmak ve geleceğe taşımak adına hep sorumluluk aldı. Bornova’mıza hizmet etmek, ekmeğimizi büyültmek, lokmamızı paylaşmak için çıktık yola. Bornova’da doğup büyüdüm, Bornova’mızın sorunlarını yakından biliyorum. Kentimizin ihtiyaç duyduğu çalışmalar ve projeler için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Ayrım yapmadan, farklılık gözetmeden tüm kentimize hizmet edecek gençlerimizi spor ve sanatla buluşturacağız. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı el üstünde tutacak, istihdam alanları yaratacağız. Bornova’mızın tarihine sahip çıkarak kentimizi geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Paylaşmayı biliyoruz

Kâmil Okyay Sındın ise yaptığı konuşmada “Kadim coğrafyamızın bize verdiği en büyük güç bu toprakların insanlarının bölüşmeyi, paylaşmayı, el ele yaşamayı biliyor olması. Alevi, Sünni, Laz, Çerkes, Arnavut Boşnak, Kürt, Türk bizler aynıyız, biriz ve hepimiz bayrağımızın altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. Barışı güçlendirmek, kardeşçe yaşamımızı bölgemizde ve tüm coğrafyada kalıcı kılmak hepimizin görevi ve biz bu görevi onur duyarak yerine getiriyoruz. Muhacirler, Anadolu'muzun zengin kültürel mozaiğinin en güzel parçalarından biri. Rumeli ve Balkan kültürünün yaşaması için sorumluluk alan bu görkemli kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için emek veren tüm dostlarımıza minnettarız” diye konuştu.

Bereket fışkırsın

Türkiye’nin normalleşme sürecine derhal girmesi gerektiğini ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, “Toplumu kutuplaştıran söylemlerden Türkiye’nin biran önce arındırılması gerek. Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte her kelimesi kin ve öfke dolu olan söylemler yine başrolü kaptı. Sen ben ayrımı toplumumuzu germekten, geçmişten bugüne yücelttiğimiz değerlerimize zarar vermekten başka hiçbir işe yaramıyor. Biz, yurdumuza huzur gelsin, topraklarımızdan bereket fışkırsın, yüzler gülsün, gönüller bir olsun istiyoruz. Demokratik bir ortamda seçimleri gerçekleştirip yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Geçmişte olduğu gibi İzmir'imiz de, Bornova'mız da demokrasinin ve özgürlüğün öncü kenti olmaya bu seçimlerden sonra da devam edecek. Bornova Belediyesi Başkan Adayımız Mustafa İduğ hizmet bayrağını daha da yukarılara taşıyacak” ifadelerini kullandı.