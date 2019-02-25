Mustafa Kayalar: Menderes’e huzur getireceğim

Gittiği her yerde coşkuyla karşılanan CHP Menderes Belediye Başkan Adayı Mustafa Kayalar, “İnsanlarımızın mutlu mutlu yaşadığı, yüzünün güldüğü bir şehir sözü veriyorum” dedi.

CHP Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, Gölcükler, Görece, Küner, Şaşal ve Keler köylerinde yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla buluştu. Muhtarlardan ve halktan, yaşadıkları yerlerle ilgili sorunları dinleyen Kayalar, “Maalesef insanlarımız ayrıştırıldı. Benim için Menderesli her vatandaşım değerlidir. Hangi partiden, hangi düşünceden olursa olsun, herkese eşit mesafede olacağım, herkesi kucaklayacağım. Seçildiğim takdirde ilçeye öncelikle huzur getireceğim. İnsanlarının mutlu mutlu yaşadığı, yüzlerinin güldüğü, küskünlüklerin bittiği bir Menderes istiyorum. Herkesin kardeşçe, dostça, huzur içinde yaşadığı bir Menderesimiz olsun istiyorum. Bu hayalimin gerçek olacağından hiç şüphem yok” dedi.

Vatandaş hizmete aç

Menderes’in baraj havzasında olması nedeniyle ilçenin her köşesinde imar sorunu yaşandığını belirten Mustafa Kayalar, bu konuda sıkıntılarını dile getiren vatandaşlara şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız düzenlemelerle, bu önemli sorunu aşacağız. Köylerimizde, mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız, yeterli hizmet alamadıklarını söylüyorlar. Yerden göğe haklılar. Menderesli vatandaşlarımızın hizmete aç olduklarını görüyorum. Tüm Mendereslilere söz veriyorum; başkan seçildiğimde gecemi gündüzüme katarak, çoktan hak ettikleri hizmetleri sunacağım.”