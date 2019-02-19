Mustafa Kayalar, Menderesli esnafın derdini dinledi

CHP Menderes Belediye Başkan Adayı Mustafa Kayalar, oto sanayi sitesinde faaliyet gösteren tamircileri ve Gümüldür Kapalı Pazaryeri'ndeki pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.

İpek Şentürk - Sitenin, hırsızların uğrak yeri olduğunu, sürekli güvenlik sorunu yaşadıklarını belirten oto sanayi sakinleri, "Sitenin çevresini çitle kapatılsın, güvenlik elemanı görevlendirilsin diye defalarca dilekçe verdik. Ancak hiçbir sonuç alamadık. Bu sorunu ancak siz çözersiniz. Çünkü siz de esnafsınız. Esnafın dilinden siz anlarsınız" diyerek Kayalar'dan yardım istedi. Kayalar, başkan seçildiğinde Oto Sanayi esnafının bu talebini yerine getireceğini söyledi.

Turizme kazandırılacak

Gümüldür Kapalı Pazaryeri esnafı ise pazar alanının açık olan bölümünden gelen poyraz nedeniyle sürekli hasta olduklarını belirten pazarcılar, o bölüme de açılır kapanır kepenk yapılmasını istedi. "Gerekirse, parasını biz verelim" diyen esnaf, tezgah bedellerinin fahiş rakamlara ulaşmasından da yakındı. CHP Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, daha sonra gittiği Değirmendere köyünde coşkuyla karşılandı. Değirmendere'nin baraj havzasında olması ve SİT kapsamında bulunması nedeniyle yeterli yatırım alamadığını bildiğini belirten Kayalar, "Büyükşehir ile el ele vererek bu sorunları aşmaya çalışacağız. Kolophon Antik Kenti ve Malta Şelalesi gibi değerlere sahip olan Değirmendere, bu tarihi güzelliklerin en iyi şekilde tanıtılmasıyla turizmin odak noktası haline gelecek" diye konuştu.