Mustafa Şentop, AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı oldu

AK Parti, Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması nedeniyle görevi bırakmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adaylığı için Mustafa Şentop'u gösterecek.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın halefi belli oldu. AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım'ın, daha önce defalarca görevini bırakmayacağını söylemesine rağmen ani bir karar değişikliğiyle istifa etmesinin ardından, TBMM Başkanlığı seçimi yapılacak. AK Parti, Meclis Başkan Adayı olarak TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'u sunacak. AK Parti Grup Başkanvekilleri, Şentop'un adaylığı ile ilgili dilekçeyi bugün TBMM Başkanlığı'na verecek.

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin de aday çıkarmaması ve AK Parti Adayı Mustafa Şentop'u desteklemesi bekleniyor. Bu durumda Şentop, Pazar günü yapılacak seçimlerde 3'üncü turun ardından seçilebilecek.

Mustafa Şentop kimdir?

Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı.

24, 25 ve 26'ncı dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24'üncü dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsil eden Şentop, 26'ncı dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.