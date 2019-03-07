Nazmi Yılmaz: Sokak hayvanlarının güvencesiyiz

Sokaklarda kimi kimsesi olmadan hayata tutunmaya çalışan hayvanların güvencesi olacaklarını vurgulayan Cumhur İttifakı'nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, sokak hayvanlarını doğal yaşam parklarına kavuşturacaklarını söyledi.

Gaziemir'in sokaklarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının güvencesi olacaklarını belirten Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, şevkate muhtaç can dostları sahiplendireceklerini ifade etti. Yılmaz, "İyi niyetlerle hayvan edinen vatandaşlarımız bir süre sonra kentleşmenin verdiği sıkıntıları yaşıyor. Niyet iyi ama bahçesiz evlerde hayvan bakmanın akibeti pek iyi olmuyor. Hayvanlar daire hayatına alışamıyor. Büyüdükçe bakım sorumlulukları da artıyor. Sonuç olarak sokaklarda onlarca hayvan kimi kimsesi olmadan yaşamaya çalışıyor. 1 Nisan Gaziemir'deki sokak hayvanları için bir milat olacak. Bizimle aynı ilçede aynı nefesi alan hayvanlar kimsesiz olmayacak" dedi.

Doğal yaşam parkları

Veteriner arkadaşları ile kedi ve köpeklerin yaşayabileceği doğal yaşam parkları planladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bugün sokaklarda yaşayan hayvanlar bizim güvencemiz altında olacak. Onlara doğal yaşam parkları yapacağız. Hasta olanların tedavi edilmesi, sağlıklarının korunması, barınmaları, temizlikleri, beslenmeleri ve sosyalleşmelerinin garanti altında olacağı parklarımız olacak. Doğal Yaşam Parkından can dostlar edinmek isteyen hayvan severlerimize kolaylıklar sağlayacağız. Ücretsiz sahiplenmeleri teşvik edeceğiz. Hayvanı olan vatandaşlarımızda parktan sahiplenenlerde Doğal Yaşam Parkındaki bir alanın sahibi olacak. Hayvanına orada bakacak. Belediye olarak biz kendilerine deste vereceğiz" şeklinde konuştu.