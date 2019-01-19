Nihat Zeybekci: 1 numara yapacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in sorunlarının İzmir'e yakışmadığını kaydederek, "İzmir, çöplerini hâlâ dağlara derelere döküyor. İzmir'in arıtması yok. Yeşil alanı yok. Trafik ve ulaşım problemi var. Sağlık turizmi ve teknoloji şehri olamadı. İzmir'i 1 numara yapacağız" dedi.

Zeybekci, Tire'de MHP İlçe Teşkilatı ile esnaf ziyaretinde bulundu.

MHP İlçe Başkanlığında AK Partililerle birlikte "Bozkurt", AK Parti İlçe Başkanlığında ise "Rabia" işareti yapan Zeybekci'ye , "İzmir'in efesi Nihat Zeybekçi" tezahüratı yapıldı.

Ziyaretleri sırasında, "İzmir'de birilerinin beceriksizlik ve kabiliyetsizliklerini ideolojik kılıflarla örttüğü dönemi artık hep birlikte bitirmek" istediklerini ifade eden Zeybekci, "Devletimizin ebediyeti için ve bir milletin ferdi olmaktan mutluluk duyan ve bunları görerek birleşen iki Parti MHP ve AK Parti'dir. Gerisi teferruattır, gerisi bizim için aksesuardır." dedi.

Zeybekci, İzmir'in hakkının çalınmasına artık müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, "İzmir'de beni yolda gören CHP'li kardeşlerim 'Artık kurtarın.' diyorlar. 31 Mart akşamı İzmir bir tarih yazacaktır. Hiç merak etmeyin İzmir’in tamamı Tire de dahil olmak üzere bütün projelerimizi duyacaksınız. İzmir'i 5 yıl içinde Türkiye'nin en güzel ve 1 numaralı şehri haline getireceğiz." diye konuştu.

Zeybek oynayacağız

İzmir ekonomisini Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisi haline getireceklerini söyleyen Zeybekci, şöyle devam etti:

"İzmir, çöplerini hala dağlara derelere döküyor. İzmir'in arıtması yok. Yeşil alanı yok. Trafik ve ulaşım problemi var. Sağlık turizmi ve teknoloji şehri olamadı. İzmir'in problemleri İzmir'e yakışmıyor. 'Niye böyle?' diye sorduğumuzda 'Ama biz Atatürkçüyüz' diyorlar. Atatürk, bir partinin yüzde 25’lik dilimine sıkıştırılamaz. Sizden tek bir şey istiyoruz, oyunuzu kendinize, çocuğunuza verin, İzmir'e verin. Bu seçimler ideolojinin ön planda olduğu seçimler değil ama diğerleri ortaya proje koyamayacakları için yine ideolojiye sarılacaklar. İzmir'in 25 yıldır vaktini çaldılar. Açıklayacağımız projelerin her birinin takvimi olacak. 5 yılda kaybettiğiz tüm mesafeleri kapatacağız. İnşallah, 31 Mart akşamı, Konak Meydanı'nda hep birlikte zeybek oynayacağız."

Zeybekci, çocukluğunun bir bölümünün Tire'de geçtiğini, ilçeyle gönül bağının bulunduğunu da sözlerine ekledi.