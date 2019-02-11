Nihat Zeybekci: 20 yıldır İzmir'i kim uyuttu?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CHP adayı Tunç Soyer'in "İzmir uyuyan bir güzel. Öperek uyandıracağız, silkeleyeceğiz" sözlerini, "20 yıldır buradasınız. Kim uyuttu İzmir'i? Bu söz İzmir'i uyuttuklarının itirafı" dedi.

Sivas Güneykayalılar Derneği'nin Karabağlar'daki organizasyonuna katılan Nihat Zeybekci, CHP adayının sözlerinin İzmirliler tarafından iyi irdelenmesi gerektiğini belirtti. İzmir'de yıllardır CHP'li belediye başkanlarının görevde olduğunu hatırlatan Zeybekci, "İzmir'i biz mi uyuttuk?" sorusunu yöneltti.

Kocaoğlu, onlara teslim etmek istemedi

HDP Eş Genel Başkanı'nın, yaklaşık 1.5 ay önce "İzmir'de kendilerinin istedikleri, kabul edecekleri, üzerinde uzlaşacakları bir aday çıkarılacağı" dediğine dikkat çeken Zeybekci, CHP adayının açıklanmasının ertesi günü ise aynı partinin yöneticisinin "seçimlerde İzmir için aday çıkarmayıp CHP adayına destek vereceklerini" ilan ettiğini vurguladı.

CHP İzmir adayının da Diyarbakır Sur'daki duruma ilişkin, terör örgütünü, eylemlerini hiç kınamayan HDP'lilerin yanında yer alarak, Sur'a gidemediği için üzüntüsünü aktardığını, devleti kastederek "karşınızdakileri kınıyorum" dediğini hatırlatan Zeybekci şöyle devam etti:

"Benim adaylığım 27 Kasım'da açıklandı. Aziz Kocaoğlu adaylığıma ilişkin 'iyi bir devlet adamıdır, doğru, dürüst biridir, hayırlı olsun' yorumunda bulundu. Yenilenmek lazım diyerek belediye başkanı adayı olmayacağını açıkladı. Bana karşı aday olma gereğini duymadı. Siyaseten ayrı partilerdeyiz bir mahsur görmedi. Kocaoğlu, CHP İzmir adayının belirlenmesi öncesi adaylığını tekrar koydu. Belediye başkanı olmak için değil, birine karşı İzmir'i teslim etmenin riskli olduğunu gördüğünden adaylığını koydu."

Adaylığı bırakırım

"Hükümet bize az destek veriyor" gibi bahane ortaya konulmasına tepki gösteren Zeybekci unları söyledi: "Allah şahit; Türkiye'de tüm belediyelere kişi başına bütçe gelirlerinden pay verilir ve bu şehrin kurumlarından gelen gelirleriyle ilintilendirilir. İzmir'e bütçeden gelen kişi başına gelir, Türkiye'de Kocaeli'den sonra ikinci sırada. İstanbul ve Ankara, İzmir'in çok altında. Komşu iller Aydın'a, Denizli'ye gönderilen İzmir'e gönderilenin yarısından az, yüzde 40 seviyesinde. İddiamda yanlış varsa çıksınlar söylesinler, huzurunuzda söylüyorum anında adaylığı bırakırım."

Arka sokaklarda dolaşıyorum

Nihat Zeybekci, gönlünde bir İzmir sevdasıyla yola çıktığını, bu sevdayı anlamak isteyenlerin Karabağlar'ın arka sokaklarını görmesi gerektiğini belirtti. Şehrin arka sokaklarında geceleri dolaştığını aktaran Zeybekci, şöyle devam etti: "Çocuklarımızın okuldan sonra gidebilecekleri yer ve imkanlara bakıyorum. Kadınlarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın gidebileceği yerlere bakıyorum. Trafiğe bakıyorum, hava kirliliğine bakıyorum. Rahat nefes alabilmek için ya İnciraltı'na, ya Kordon'a gidiyor buradaki insanlar. O da fırsat buldukça. Yazık değil mi Karabağlar'a 500 bin insan yaşıyor ilçede. Buradaki kardeşim keyfinden gelip de buraya yapı yapmadı ki. Aş için, iş için yurdundan koptu, çocuklarının geleceği hedefiyle geldi, başını sokabilecek bir yer için buraya geldi. Onlar da otoparkları, spor salonları, yeşil alanları, yolları olan bir yerde oturmayı isterdi. Biz hayata dokunan projeler geliştireceğiz, bütün İzmirli kardeşlerimizin İzmir'de daha kaliteli bir yaşam sürmesi için çalışacağız. Çocuklarımızın spor yapabilmesi için 25 bin nüfusa denk gelecek bir alana spor salonu bulunan gençlik merkezleri, 50 bin nüfusa denk gelecek bir alana yüzme havuzu yapacağız. Bunu 2 ya da 2.5 yılda bitireceğiz, çünkü aciliyeti var."