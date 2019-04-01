Nihat Zeybekci: Ders çıkarmalıyız

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Zeybekci, Tunç Soyer'i tebrik etti.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Tunç Soyer'i tebrik etti.

Saygı duyuyoruz

Milletin verdiği karara saygı duyulması gerektiğini belirten Zeybekci, “Miletimiz bir karar vermiştir. Her zaman söylediğimiz gibi milletimizin iradesinde hiçbir güç tanımadık. Milletimizin verdiği kararın ne önüne vürgül ne de sonuna nokta koyduk. Milletimizin verdiği karara milletimizin iradesine duymuş olduğumuz saygı gereği en azından saygı göstermek bizim için vazifedir.” dedi.

Ders çıkaracağız

Birlik ve beraberlik içinde bir seçim çalışması yürüttülerini söyleyen Zeybekçi, şöyle konuştu:

“Biz yarndan başlamak üzere İzmir'imizin verdiği oyları tek tek sandık sandık değerlendireceğiz. Bunlardan çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız ve atmamız gereken adımları atacağız. Yarından itibaren belediye başkanlarımız vetüm meclis üyesi arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Vermiş olduğumuz sözleri yerel yönetimler kapsamında değerlendireceğiz.”

Zeybekci, İzmir'e hizmet etmenin şeref olduğunu ifade ederek, yaşadığı sürece İzmir'e hizmet etmek için çabalayacağını ekip olarak hizmete devam edeceklerini söyledi.

İzmir'in sokaklarını ilçe gibi tek tek dolaştıklarını ifade eden Zeybekci, “Esnaftan gence yaşlıya varıncaya kadar temaslarda bulunduk. Milyonlarca vatandaşımızla kucaklaştık. Ben burada tabiki bize yol arkadaşı, dava arkadaşı olan partimizin tüm mensuplarına ana kademeye kadın kollarımıza gençlik kollarımıza bütünilçelerdeki parti mensuplarımıza sokak sokak dolşarak bu kampanyayı yürüten bu kardeşlerime de sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Cumhur ittifakının il başkanı başta olmak üzere bizi destekleyen arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir çalışma ortamı yarattık.” dedi.