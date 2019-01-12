Nihat Zeybekci: İzmir'e bir rol biçmemiz lazım

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir için hazırladığı projelerin bir bölümünü katıldığı televizyon programında açıkladı.

İzmir'i dünya kentleri arasında en üst seviyeye getireceklerini belirten Zeybekci, "31 Mart'ta İzmir kazanacak. 31 Aralık 2019'da bir kez daha program yapalım. 9 aylık süreçte İzmir'i güzelleştireceğiz" dedi.

9 ay içinde İzmir'in çehresini değiştirme sözü veren Zeybekci, "İzmir'in estetiğe ihtiyacı yok, küçük bir makyajla 9 ay içerisinde İzmir'i tanıyamayacaksınız. İzmir'e 3 yıldır gemi gelmiyor. Ancak İzmir'e artık gemi geldiğinde insanların gemiden göreceği ve başka bir İzmir'e oluşturacağız" diye konuştu.



En büyük projelerini açıkladı



Nihat Zeybekci, "İzmir hakkındaki en önemli projemiz" diyerek yeni bir teknoloji enstitüsü kuracaklarını açıkladı. "İzmir silikon vadisi olur mu? En önemli projemiz bu" diyen Zeybekci, "Karaburun bölgesinde 30 bin ARGE çalışanının olduğu, en büyük teşviklerin, avantajların verildiği, bilim insanlarının, akıl insanlarının yer aldığı bir enstitü kurulacak. Bununla ilgili de 27 dönümlük bir alan ayrılacak. Tabiat olarak dünyanın en güzel yerinde, doğanın içinde yer alacak. Yapının görünmediği, betonlaşmanın görülmediği bir yapılaşma mutlaka olacak. Asıl orada inşa edilecek şey; hukuki altyapı. Çok farklı bir serbest bölgeden bahsediyorum" dedi. Zeybekci bu projenin ayrıntılarını 20 Ocak'tan sonra tam olarak açıklayacağının altını çizdi.



20 bin kadına istihdam



"İzmir'le ilgili hayalimiz sadece yüksek teknoloji ile ilgili değil" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 20 bin kadına istihdam sağlayacaklarını da duyurdu. Zeybekci, "kadınlarımızı halı ve geleneksel sanatlarla ilgili istihdam edeceğiz. Kırsaldaki yerlerde, kenar mahallelerde el işçiliğine yönelik istihdam yaratmak istiyoruz. Halı üretimi yapan kadınlara alan açacağız" dedi.



Dev Medeniyetler Müzesi



Zeybekci, dev medeniyetler müzesi yapacağını da belirtti, projesini de şöyle anlattı:

"Batı Anadolu, dünyanın en zengin olduğu medeniyetlerin merkezi... Bulunabilen 10 bin yıl bulunamayanlarla birlikte insanlık tarihi boyunca böyle... Bugün dünyanın en büyük arkeolojik müzelerinde Paris'te, Berlin'de Anadolu medeniyetlerinden kalıntıları görürsünüz. İzmir'de dev bir medeniyetler müzesi düşünüyoruz. Batı Anadolu dünyanın en zengin medeniyetler merkezi. Bunun en zengin olduğu yer de Büyük Menderes Küçük Menderes Gediz havzaları. Bulunabilen 10 bin sene, insanlık tarihiyle birlikte burada. Oradaki antik şehirlere baktığınız zaman 50 km'lik antik kalıntıların tamamı Yunanistan'daki tüm kalıntılardan fazla. Dünyanın en büyük arkeoloji müzelerinden birisi Louvre Müzesi diyebiliriz. Anadolu Medeniyetlerinin kalıntılarını görürsünüz. Berlin'de görürsünüz. Hedefimiz, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın en gözde medeniyetler ve arkeoloji müzesi. Artı, İzmir'de çok güçlü bir şehir tiyatrolar, maalesef yine yerel yönetimlerin üzerine düşen görevlerden bir tanesi konservatuarlar, modern sanat bale ile ilgili... Destek olacağız değil, yapacağız."



Yüzme havuzları



Zeybekci, diğer projelerinden de söz etti, "Muhteşem İzmir'de 4 tane yüzme havuzu var. İzmir'de her çocuğumuzun kolayca ulaşabileceği havuz projelerimiz var. 2020 sonunda İzmir'deki denizden kaynaklaran kötü kokudan da kurtulacak. İzmir şu anda Türkiye'nin 3. büyük şehri... Kesinlikle 2. sırada olmalı. Ankara bürokrasi şehri, İzmir ekonomisi Ankara'yı geçmeli" dedi.



Modern çöp tesisi



İzmir'in katı atık sorunu hakkında da projeleri bulunduğunu belirten Zeybekci, "Vahşi katı atıkları dağlara taşlara atılan bir yönetim var. O da yanlış altyapı yapılanmasından kaynaklanıyor. Şu yaptı, şu dönemde yapıldı demiyorum. Şu anda atık artıma tesisleri çalışmıyor, hepsi denize şarjediliyor. Dünya yağmur kaynaklı selin önlenmesi aslında çok kolay... Yağmurun suyu kanalizasyona veriliyorsa bunların olması doğal. Geçmişten kaynaklanan bir ihmal katlanarak bu hale geliyorsa, çözmek zorlaşıyor. Otomobil çalışırken arabayı tamir etmek gibi bir şey. Devasa bir şehri yaşarken altyapısını değiştirmek zordur ama ben bunu Denizli'de yaptım. Ne kadar yağmur yağarsa yağsın, yağmur suları ayrıştırılarak bir şekilde şehrin dışına deşarj eder" ifalerini kullandı.



Gönüller yapmaya geldik



Zeybekci, "İzmir’e bir rol biçmemiz lazım. İzmir’de STK’larla, odalarla, gönüllü kültür teşekkülleriyle, önde gelen insanlarla, gençlerle, çocuklarla, sokaktaki insanlarla, Pazar tezgahında kardeşimizle, balıkçıyla konuşarak İzmir’in hikayesini beraber yazmamız lazım. Bizim İzmir ile ilgili hikayemizi, gelecek yılları planladığımız, önümüzdeki 25 seneyi planladığımız günlerde bunu da birlikte yapacağız. Şu anda bunu yapıyoruz." dedi.



Nihat Zeybekci, İzmir'de seçim süreci için slogan olarak "Gönüller yapmaya geldik" ifadesini belirlediklerini aktararak, "Iskaladığımız şeyleri anlatmak için geliyoruz. İzmir bir tercih noktasına geldi. Seçmenin kafasında siyaset değil İzmir olacak. İzmir'de yapının çok farklılaştığını, İzmirli sandığa giderken oyunu İzmir'e, oyunu kendine vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, "İzmir'de çok güçlü bir yapı var, bu yapıyı aşabilecek misiniz" sorusuna da yanıt verdi. Zeybekci, "Amacımız anlatılamayan şeyleri anlatmak, ıskaladığımız şeyleri anlatmak. 2002 yılında AK Parti olarak yüzde 23 oy almıştık. 3 Mart günü elimize gelen bir ankette, Denizli’de AK Parti adayı olarak biz yüzde 26,4, CHP adayı da yüzde 39 ile kampanyayı başlattık. Sandıktan çıktığımızda akşam yüzde 51,5 ile sandıktan çıktık. Tek olması gereken, vatandaşımıza kabiliyetimizi, yapabileceğimize ikna etmek. İzmir’in bir tercih noktasına geldiğine inanıyorum. Bundan 15 sene önce İzmir’in sorunlarını çözmek kolaydı. 10 sene önce eh kolaydı. 5 sene önce zordu. Şimdi çok zor. Belki 5 sene sonra imkansız olacak" diye konuştu.



İzmir'de yapayım dedim, yapamadım



Zeybekci Ekonomi Bakanlığı döneminde yaşadığı bir olayı da şu sözlerle paylaştı:

"Dünya ticaret Örgütü Ekonomi Bakanları toplantısını Türkiye'de yapacağım. İnsanın kanı mahalleyi çekiyor. İzmir'de yapayım dedim, yapamadım. Çünkü otel kapasitesi buna yetmiyor. Otel kapasitesi Antalya'nın 20'de biri. Altyapı imkanına baktığınız zaman, ulaştırması, kültür, sanat, yeşil alan, çevre hassasiyetleriyle baktığınız zaman; nasıl ki siz yatırım yapacağınız zaman, bir dükkan açacağınız zaman en iyi yere gitmeye çalışırsınız. İzmir doğuştan ve yaratılıştan dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ama maalesef kendisini hazırlayamamış."