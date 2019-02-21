Nihat Zeybekci: İzmir e-ticarete hazırlanmalı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hızla büyüyen elektronik ticaret nedeniyle esnafın rakibinin artık komşusu değil, başka ülkelerdeki üreticiler olduğunu vurguladı. Zeybekci, İzmir'in bu konudaki avantajlarını iyi görmesi ve hızla öne çıkması gerektiğini belirtti.

İzmir Esnaf Odaları Birliği'nde oda başkanlarıyla bir araya gelen Nihat Zeybekci, esnafın sorunlarını dinledi, önerilerde bulunarak değişen dünyaya kendilerini hazırlamalarını istedi. Çözümü istenen sorunlar karşısında, belediye başkanlığı sürecinin başlamış gibi hissettiğini belirten Zeybekci, sorunları 1 Nisan'dan itibaren çözeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin en avantajlı kentiyiz

Dünyadaki ticaret algısının değişimini ve gidişi yönünü esnafa anlatan Zeybekci, "Yakın tarihte dünya ticaretinin yüzde 50'si elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Rakibimiz komşumuz olmaktan çıkıp başka ülkelerdeki üreticiler olacak. Buna göre kendimizi hazırlamalı, avantajlarımızı, dezavantajlarımızı görmeliyiz. Türkiye, dünyadaki satın alma gücünün yüzde 60'ına 3 saatlik uçuşla ulaşılabilecek noktada. Türkiye'nin de en avantajlı kenti İzmir. İzmir'in buna hazırlanması lazım. Altyapı, katı atık, tarfik, ulaşım gibi sorunlarından bir an önce kurtulması ve 21'nci yüzyıl dünyasına yönelik yatırımlara yönelmesi gerekiyor" diye konuştu.

Fuar 30 güne çıkacak

İzmir Enternasyonal Fuarı'na 11 yaşında amcasının oğullarıyla geldiğini, o dönemde cıvıl cıvıl kentten çok etkilendiğini, çimlerde sabahladıklarını anlatan Zeybekci, "Sanatçıları uzaktan görmek için neler yapardık. İnşallah o fuar kapılarını tekrar açacak, İzmir o günlerini doya doya yaşayacak. Ağustos-Eylül dönemindeki 30 gün süren fuarı yeniden canlandıracağız. İzmir festivaller ve fuarlar şehri olacak. İlkbahar yaz sonbahar aylarında 3 defa hareketlendireceğiz Kültürpark'ı" dedi.

Devlet ticaret yapmaz

Projeleriyle ilgili bilgi aktaran Zeybekci, birlik başkanının tanzim satışla ilgili aktardığı beklentilerini dikkatle dinlediğini ifade ederek devletin ticaret yapmaması görüşünde olduğunu aktardı. Zeybekci "Devlet kibrit üretmez, şeker üretmez, bez üretmez, nakliyecilik yapmaz gibi genel görüşlere katılıyorum. Ama spekülatif durumlara karşı da geçici olarak dokunuşları yapmak gerekiyor. Bu konuda algı esnafa yöneliyorsa bunu daha dikkatli anlatmak gerekir. Konunun çözümü hal kanunudur, ürünü tarladan çıktığı andan tezgâha gelinceye kadar her aşamasını kayıt altına alıp vardığı noktadaki satışıyla ilgili bilgiyi aktaracak bir sistemle sorunu çözmüş oluruz. Devlet memuru eliyle bunu yapmaya kalktığınızda sistemin işleyişi zorlaşır. Devlet kural, kanun koyar, işleyişiyle ilgili kanunları yazar" diye konuştu.

Kendisinin de ticaretle uğraştığını ilk yıllarda cebinde kalan parayla vergi, sigorta ödemelerini yaptığından diğer ihtiyaçları ötelediğini aktaran Zeybekci, "Sizleri çok iyi anlıyorum, beklentilerinizi de biliyorum. Standartları belirleyelim ve bunu 1 Nisan'dan sonra İzmir'de de uygulayalım. Algıda öyle bir kirlilik oluşuyor ki tabelaların hiçbiri görünmez durumu geliyor, daha estetik ve belirli standartlardaki tabelalar şık ve görünürlüğü de artırıyor. İşe yeni başlayan esnafımıza da ilan reklam vergisini belli süre almayarak destek sağlayabiliriz" dedi.