Nihat Zeybekci: İzmir, engelli dostu olacak

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in engelli dostu bir kent olacağını söyledi.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Zeybekci, 21 Mart Dünya Down Sendromlular günü kapsamında Bayraklı Mansuroğlu Mahallesindeki halı sahada down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Down sendromluların birer "cennet hediyesi" olduğunu belirten Nihat Zeybekci, “Onların aileleriyle birlikte mutlu olacağı İzmir’i ortaya çıkarmak boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı. İzmir'in engelli dostu şehir olmak zorunda olduğunu bildiren Zeybekci, şunları kaydetti:

Boynumuzun borcu

"Onların yüzde 100’ünün mutlu olacağı bir İzmir hedefliyoruz. Aileleriyle birlikte mutlu olacağı İzmir’i ortaya çıkarmak boynumuzun borcudur. Onların yüzünün gülmesi, koşup eğlenmesi, mutlu şekilde hayat yaşaması bizim amacımızdır. Bayraklı ilçemiz de bu konuda öncü, engelli dostu bir ilçemiz olacak."

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın da federasyon bünyesinde engelli çocuklara sağladıkları imkânlar hakkında bilgi vererek, engellileri seven, adlarıyla bilen bir Cumhurbaşkanına sahip olduklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda Zeybekci, çocuklara spor malzemesi hediye etti.