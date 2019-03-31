Nihat Zeybekci: İzmir kazansın

Cumhur ittifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel seçimleri için eşi ve çocuklarıyla birlikte oyunu kullanarak, 'İzmir'in kazanması' temennisinde bulundu.

Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci, oğlu Atilla Şükrü Zeybekci, gelini Elif Zeybekci, kızı Fatma Zeybekci Özkan, damadı İbrahim Emre Özkan'la birlikte Bornova Şehit Polis Mehmet Çevik Ortaokulu'na gelerek, 2327 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Sandık görevlilerinden pusulaları alan Zeybekci, kabinde tercihlerini yaptıktan sonra eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte sandığa oy pusulalarının bulunduğu zarfları attı.

Oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Nihat Zeybekci, sonuçların hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. "İzmir kazansın, gönüller yapmaya geldik" diyerek yola çıktıklarını milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirten Zeybekci, "Milletimizin vereceği karar bizim saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir. Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki İzmir'imiz 21. yüzyıl şehirler yarışında yerini alsın. Bunu hedefledik, bunu amaçladık. Sonuç itibariyle milletimiz için Türkiye'miz için hayırlı olan sonucun çıkmasını diliyorum" dedi.

Kentin geleceği oylanıyor

Kampanya dönemi boyunca AK Parti ve MHP teşkilatına il başkanları nezdinde fedakarca ve üstün gayretli çalışmalarından dolayı da çok teşekkür ettiğini belirten Zeybekci, gazetecilere de teşekkür etti. Okula giriş ve çıkışta vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Zeybekci, seçim mesajının sorulması üzerine, "İzmir kazansın; oyunuzu sadece ve sadece İzmir'e, kendinize ve geleceğinize verin" diye konuştu.

Ayşen Zeybekci de seçimin İzmir için hayırlı olması temennisinde bulundu. Zeybekci ailesine, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile partililer de eşlik etti.