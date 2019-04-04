Nihat Zeybekci, memleketine gitti

İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve seçimi Millet İttifakı'nın adayı Tunç Soyer'e açık ara farkla kaybeden Nihat Zeybekci, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ederek, tebrik etti.

Nihat Zeybekci, memleketine gitti
04 Nisan 2019 Perşembe 14:12

Nihat Zeybekci, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı, ziyaret etti. Başkan Osman Zolan'ı tebrik ederek başarılar dileyen Zeybekci, Denizli ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Zolan'ın yeni dönemde de aynı heyecan ve anlayışla çalışacağına inandığını kaydeden Zeybekci, Denizli'de hizmet destanlarının süreceğini vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Osman Zolan ise, Denizli'nin bugünlere gelmesinde Zeybekci'nin büyük emekleri olduğunu kaydederek, 19 ilçe 622 mahalleye hep beraber hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

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