Nihat Zeybekci: Projelerimizi hazırladık

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'e yönelik dev projeleri yakında kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. İzmir'in kronikleşmiş sorunlarını kökten çözeceklerini dile getiren Zeybekci, "Projelerimiz ulaşım, altyapı, çevre, istihdam ve daha pek çok alanı kapsıyor. Bu projelerle İzmir hak ettiği 'yıldız kent' koltuğuna oturacak. İzmir'liler layık oldukları hizmete kavuşacak" dedi.

Proje çalışmalarını yoğunlaştıran Zeybekci, amaçlarının İzmir'in 30 ilçesini de ihya etmek olduğunu söyledi. Bu projeleri hazırlarken İzmir'deki sivil toplum kuruluşları ve odaların temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlarla da bire bir görüştüklerini belirten Zeybekci, her kesimin düşüncelerini projelerine yansıtacağını aktardı.

Sorunları yerinde inceledim

"Önce gönülleri ihya, sonra İzmir'imizi imar edeceğiz" anlayışıyla yola çıkan Zeybekci, "Biz yollar, köprüler, tüneller, metrolar, tramvaylar, Körfez Geçişi, parklar, bahçeler, spor salonları, stadyumlar, yeni kentler, yağmur suyu-içme suyu ve kanalizasyon hatları, katı atık ayrıştırma ve depolama tesislerini tabii ki yapacağız.Hem de en iyisini.. Ama hepsinden önce gönüller yapacağız. Bir Ege çocuğu olarak ve de bakanlığımdan bu yana İzmir'in sorunlarını tek tek yerinde inceledim. Çözümü de hazırlayacağımız, tamamlamak üzere olduğumuz devasa projelerle bulacağız. İzmirli'nin hayatını kolaylaştırmak ve beceriksiz zihniyetten kurtarmak amacıyla harekete geçtik" dedi.