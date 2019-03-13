Nihat Zeybekci: Seferberlik başlatıp sorunları çözeceğiz

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Habertürk televizyonunda katıldığı Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı, İzmir'in gündemindeki sorunları, 21'inci yüzyıldaki İzmir hayalini ve projelerini anlattı.

İzmir'de binlerce kişiyle görüşerek yaptıkları tespitlerde, kentin öncelikli sorunlarının ulaşım, trafik, altyapı, hava kirliliği, otopark, çöp, çarpık yapılaşma, kanalizasyon ve işsizliğin olduğunu belirlediklerini aktaran Zeybekci, buna yönelik çözümler getirecek, kenti 21'inci yüzyıla taşıyacak projeleri 10 Numara İzmir başlığı altında topladıklarını belirtti.

31 Mart'ta yol haritası çizilecek

Mega projelerin İzmir'de kesiştiğini, dünyanın en avantajlı coğrafyasında bulunan İzmir'in kendini buna hazırlaması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, "31 Mart seçimlerinde seçilecek kişi, İzmir'in 21'inci yüzyılının ikinci çeyreğini planlayacak, nerede yer alacağının yol haritasını çizecek" dedi.

Bu amaçla hazırladıkları projeleri hakkında bilgi veren Zeybekci, trafik, otopark, kanalizasyon, ulaşım problemlerini kısa sürede halledeceklerini iddia ederek şu bilgileri verdi: "10 Numara İzmir kitabımız vatandaşımıza sözümüz. 1 Nisan'dan itibaren 3 ay boyunca yorulmayacağız gerekirse belediyede sabahlayacağız. Teknik anlamda projelerimizi hazırlayacağız. Belediyede çok kabiliyetli arkadaşlarımız var, birlikte seferberlik başlatarak hizmetkar belediyecilik anlayışını en ücra yerdekine kadar ulaştıracağız. 6 ayda tek çukur kalmayacak, en uzak yerdeki köyümüz dahil olmak üzere. 9 ay İzmir'e gelmeyen biri acaba yanlış mı geldim diyecek. 10 binlerce konutu dönüştürene kadar mimari bir estetikle boyayacağız. Karaburun Urla bölgesinde dünyanın en avantajlı Bilim, Teknoloji ve Yazılım vadisini kuracağız, dünya pazarına sunduğumuzda dünya devlerini buraya çekeceğiz."

Vatandaşı zulümden kurtaracağız

İzmir'de 44,28 liralık su tüketimine toplam 335 lira gelen faturayı göstererek ilçe belediyesine 234,95 lira katı atık toplama bedeli ödendiğine dikkati çeken Zeybekci, "Başka şehirlerde bu uygulama yok. İzmir Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor, bu ek payları üzerine koyduğunuzda dünyanın en pahalı suyunu kullanmış oluyor. İlk meclis toplantısında bu ek ücreti kaldıracağız, vatandaşı bu zulümden kurtaracağız. Ayrıca 0-20 ton arası su kullanımında yüzde 50 indirim yapacağız" diye konuştu.

90 yerine 120 dakika

Öğrenci biletinde, tam biletin yüzde 70'i oranında ödenen payı yüzde 50 indireceklerini, tek biletle 90 dakikalık seyahat süresini ise 120 dakikaya çıkaracaklarını açıklayan Zeybekci, ulaşımda, okulda, kütüphanelerde ücretsiz internet hizmeti vereceklerini de bildirdi.

Yapı yoğunluğu yaşanmayacak

İzmir metropolünde bir metrekare yoğunluk artışına müsaade edilmeyeceğini bildiren Zeybekci, CHP'li belediye döneminde yapılan gökdelenlerin ise mülkiyet hakkına saygı duyacaklarını belirtti. Zeybekci, gökdelenlerin şehircilik bakanlığı onayıyla yapıldığı iddiasına ise "Tamamı büyükşehir ve ilçe belediyelerin onayıyla gerçekleştirilmiştir. Bayraklı Belediye Başkanının medyada internette açıklamaları var, onu izleseniz ayrıntıları öğrenirsiniz" yanıtını verdi.

Tunç Bey İzmir'i bilmiyor

Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in kendisi için tespit yaparak kullandığı 'misafir' ifadesini 'nezaketsizlik' olarak değerlendiren Zeybekci, bir soruya ise "Tunç Bey İzmir'i bilmiyor" yanıtını verdi. Seferihisar'ın belediyecilik hizmeti anlamında başarısız bulduğunu ifade eden Zeybekci, 30 milyon belediye borcunun 10 yılda 130 milyona çıktığını, ayrıca bu süre zarfında belediye arsalarının satışından ise 200 milyon lira civarı gelir elde edildiğini belirtti. Belediye mülkü Eşek Adası'nın 1 milyon 350 bin liraya satıldığına dikkati çeken Zeybekci, bugünkü bedelin 84 milyon lira olduğunu ve satış rakamını düşük olarak değerlendirdi.