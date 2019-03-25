Nihat Zeybekci: Türkiye, ancak 2 kanatla uçabilir

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 'Canlar buluşması'nda Alevi Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Dernekleri üyeleriyle bir araya geldi. Zeybekci, Türkiye'nin birlik beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacının olduğunu dile getirerek, "Ancak böylelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolculuğunda ilerleyebiliriz, böylelikle iki kanatlı Türkiye olarak uçabiliriz" dedi.

Konuşmasına "Biz kimiz ki insan ayıralım, senin görüşün senin inancın bu diyerek ayrımcılık yapalım" sözleriyle başlayan Zeybekci, denizin, nehrin, dağın ayrılamadığını ifade ederek birlik, beraberlikte huzur ve refah bulunduğunu söyledi. Zeybekci. Bu topraklarda yaşayanların birlik beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Tartışma yerine çözüm

Farklı düşünen bir kişi dahi olsa, diğerlerinin bu kişinin istediği gibi yaşama hakkını sağlaması için çabalaması gerektiğini aktaran Zeybekci, bazı şeylerin yavaş ilerlediğini bunun için sabırlı davranmak gerektiğini, yerel yönetimlerin farklılıklarla ilgili güçlü adımlar attığını söyledi.

İnançlar, inanç merkezleri ve bunlara destek verilmesiyle ilgili soru üzerine görüşlerini aktaran Zeybekci, "Benim hakkım olmadan onun hakkı dersek daha hızlı adımlar atarak hedefe ulaşırız. 1 Nisan'dan itibaren de vatandaşlarımız bunları tartışıyor ve istiyor olmayacak, yerel yönetimler anlamında hallediyor olacak" dedi.

Ortak karar mekanizması

Kararları, kuracakları İzmir platformu bünyesinde birlikte alacaklarını aktaran Zeybekci şöyle devam etti: "Belediyenin kültür merkezleri bünyesinde ibadethanelerle ilgili girişimlerde bulunabiliriz, en sağlıklı sonuca ulaşmak için oturup birlikte tartışmalıyız. Öyle bir şey yapmamız gerekiyor ki orası da toplanma merkezi olmalı. Masraflar boyutu ve hizmetlerin belediyeler kadrosuyla yürütülüyor olması konusu halledilebilecek konular. Birlikte en muhteşem şekilde çözeriz, bu kardeşiniz sizlere şemsiye olacaktır. Aynı değerlerde mutabıkız; aynı kıbleye dönüp, Allahu ekber diyoruz ya. Demesek de, Musevi de Hristiyan da gelse başımın üzerinde yeri vardır. Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız, bu milletin ferdi miyiz, devlet ebed müddet diyor muyuz, gerisi teferruattır."

Aleviler kötü algısı değişmeli

Çocukluğunda köylere destancıların geldiğini ve onlardan 'Kerbela', 'Hz. Ali' destanlarını dinlediklerini söyleyen Zeybekci, kültürü doğru anlatmanın önemine değindi. Dinleyiciler, 'Aleviler kötü insanlar' algısının değiştirilmesi gerektiği, Muharrem ayında Alevilere yönelik programlar yapılması ve daha iyi tanıtılması taleplerini iletti.