Numan Kurtulmuş: Bir daha IMF kapısına gitmek yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye el açmayacak, ona muhtaç olmayacak" dedi.

CHP ve İYi Parti arasında yapılan Millet İttifakı'nı kastederek ittifak içinde başka partilerin de bulunduğunu ileri süren ve partilerin birbirlerine benzemediğini anlatan Kurtulmuş, "CHP, HDP, İP ve SP. Bunlar 4 parti. Bunların 4 ortak cümlesi yok. Acaba bunlar herhangi bir konuda anlaşır mı? Birisi için Türkiye'nin geleceği başka bir şeydir, öteki için bambaşka bir şey. Yolda görseler birbirlerine zor selam verirler ancak ne hikmet ise seçimde bir iş birliği içindeler. Ortak bir cümleleri var. Tayyip Erdoğan ve Hükümet karşıtlığı. Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, bunu isterler" diye konuştu.

El açmayacağız

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Eskiden 25 milyon dolar kredi almak için Türkiye'nin Maliye Bakanları IMF memurları önünde düğmesini ilikleyip, hazır olda beklediği resimleri dün gibi hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür bunlar geride kaldı. Şimdi birileri Türkiye köşeye sıkışsın IMF'ye muhtaç olsun istiyorlar. Kusura bakmasın kimse Türkiye'yi S-400'lerle, IMF krizi ile köşeye sıkıştıramaz. Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye el açmayacak, ona muhtaç olmayacak Allah'ın izniyle" değerlendirmesini yaptı.

Daha güçlü olmalıyız

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğine işaret eden Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü olması lazım. Neden? Filistinli çocuğun o resmini unutmayın. Dikkatinizi çekiyorum. İsrail askerleri Gazze'de üstüne ateş ediyor. 50 metre sonra alnının çatından yiyeceği kurşunla şehit olması muhtemel ama bir elinde Türk bayrağı, bir elinde Filistin bayrağı bir elinde Tayyip Erdoğan resmi ile ya Allah diyerek, yürüyor. O çocuğun gücünün daha fazla olması için Türkiye'nin güçlü olması lazım" dedi.