Ödemiş'te Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye ziyaret

AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Delibalta ve MHP İlçe Başkanı İsmail Poyraz'la CHP Ödemiş İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Ödemiş'te Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye ziyaret
26 Ocak 2019 Cumartesi 15:55

Ziyarette konuşan CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, ilçede birbirlerine lakaplarıyla hitap ettiklerini, seçim çalışmasında her şeyin Ödemiş için olacağını belirterek, "Bize 'efe' diyorlar, 'efe yalnız oynar' diyorlar ama biz birleşince hep birlikte güç oluruz. Aslında hepimizin de ortak sevdası Ödemiş olacaktır. Biz gerçekten birlikte olmalıyız." dedi.

AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez de amaçlarının ilçeye hizmet etmek olduğunu, seçimi kazanması halinde CHP adayı Cumhur Şener'den görüşlerini ve projelerini alacağını belirtti.

CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Cumhur Şener de Ödemiş'in tarihinde ilk kez böyle bir görüntünün yaşandığını, Münir Bezmez'le güzel bir dostluklarının bulunduğunu, takdirin Ödemişlilerin olacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta ise bu ziyaretin ve güç birliğinin tüm ülkeye örnek olması gerektiğini söyledi.

MHP Ödemiş İlçe Başkanı İsmail Poyraz da seçim sonucunda kazananın Ödemiş olacağını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ak parti #Ödenmiş #belediye #başkan #aday #Münir Bezmez #mhp #chp
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