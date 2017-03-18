Oğan: Benim askerim şehit oluyor, Suriyeliler sahilde nargile fokurdatıyor

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, Bursa'da vatandaşlarla biraraya geldi. Suriye politikasını eleştiren Oğan, askerler şehit düşerken, Suriyelilerin sahillerde nargile içmesini eleştirdi.
Referandum için 'Hayır' kampanyası yapan ve şehir şehir gezen Sinan Oğan'ın yeni adresi Bursa oldu. Burada vatandaşlarla biraraya gelen Oğan, 'Evet'in ülkeye faydası olacağını bilse oyunu bu yönde kullanacağını ancak hiçbir faydasının olmadığını söyledi.
Referandumda 'Hayır' çıkacağını da belirten Oğan, "Bu defa Türk milletinin sağduyusu galip gelecek. Türk milleti büyüktür. Öyle bir zamanda sağduyusunu gösterir ki herkesin feleği şaşar. Tam bugün o gündür. Çünkü bugün Türk milletinin geleceğinin oylanacağı gündür.Bugün sadece Anayasa'nın 18 maddesini değil, Türk milletinin bekasını oylayacağız. Türk milletine gelecekte yeniden demokrasiyi özümseyip, Türkiye'yi yeniden dünyaya hükmedecek noktaya getirme veya despotizmin kucağına itme fırsatıdır bu. Saltanat ile Cumhuriyet arasında tercih söz konusu olduğunda Mustafa Kemal Paşa'nn izinden nasıl gittilerse Türk milleti bugün de 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diyor. Bugün de cumhuriyetine sahip çıkacak, Cumhuriyetinin değerlerine sahip çıkacak." şeklinde konuştu.
Bile bile oraya gönderdiler
Hollanda krizi ile ilgili de konuşan Oğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya Hollanda'da yapılan muameleyi eleştirdi. Ancak Oğan, 'Gelmeyin' diyen ülkeye neden bakanın gönderildiğini de sordu. 1,2 puan oy için Türkiye'nin imajının zedelendiğini de belirten Oğan, yasak olduğunu bile bile Bakan'ın oraya gönderildiğini ve burdan mağduriyet beklenildiğini de vurguladı.
Suriyeliler ülkesini kurtarsın
Suriye konusu ile ilgili de konuşan Oğan, şuan Türkiye'de 4 milyon Suriyelinin bulunduğunu söyledi. Oğan sözlerine şöyle devam etti: "Önceliikle şunun altını çizeyim. Büyük Türk milleti yemez yedirir, içmez içirir. Bize sığınan herkese sonuna kadar kapımız açıktır. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta, engelli bunların hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Yalnız buraya gelirken gördük. Sokaklarda kadınlar çocuklar 'Açız' diye pankart açmış, dileniyorlar. Mültecinin yeri mülteci kamplarıdır. Öncelikle mülteci kamplarına dönecekler. İkincisi, Anadolu'da bir laf var 'Taşı sıksa suyunu çıkarır.' Benim Anadolu'da yetişen delikanlım, kınalı kuzum, askerim gidecek El Bab'da şehit düşecek, Suriye'de terörle mücadele edecek, Taşı sıksa suyunu çıkaracak herifler gelecek sahillerde nargile fokurdatacak. Yok öyle birşey. Önce Allah'ın izni ile 'Hayır' çıkacak. Ondan sonra bu ülkeyi gerçekten seven, bu ülke için canını seve seve feda edecek insanlar olarak iktidar yolu açılacak ondan sonra. Allah izin verirse iktidara geldiğimizde kadın çoluk çocuk hepsinin başımızın üstünde yeri var ama eli silah tutacak olan bir milyon Suriyeliye 'Rap rap' git ülkeni teröristten kurtar diyeceğiz."