OHAL ilan edildiğinden beri sakalını kesmiyor!

OHAL'in ilan edilmesinden itibaren bir yıldır sakalını kesmeyen ve sakalının uzunluğunun 25 santime ulaştığını bildiren CHP'li Aytuğ Atıcı, "Her seferinde OHAL uzatılsın diye el kaldıranlar beni gördükçe utansın diye sakalımın her teliyle her gün eylem yapıyorum." dedi

OHAL ilan edildiğinden beri sakalını kesmiyor!

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bir yıl önce ilan edilen Olağanüstü Hal'in olumsuzluklarını anlattı. Her alanda OHAL'in bahane edilerek kullandığını savunan Aytuğ Atıcı,  OHAL'in 3 ay ddaha uzatılmasıyla demokrasiye damga vurulduğunu ileri sürdü. OHAL ilan edildiği 20 Temmuz 2016 gününden itibaren sakalını uzatmaya başladığını ve sona erene kadar uzatmaya devam edeceğini bildiren Atıcı “Bir yıl önce OHAL ilan edildiğinde olacakları  tahmin ettiğimden dolayı OHAL ilan eden AKP hükümetini protesto etmek ve yas tutmak için sakal bırakmaya başladım. Her seferinde OHAL uzatılsın diye el kaldıranlar beni gördükçe utansın diye sakalımın her teliyle her gün eylem yapıyorum. Umarım aziz milletimize yakışmayan OHAL bir an önce kaldırılır ve Türkiye'de hukuk işlemeye başlar.

Sakalımla her yerde bulunmaya çalışıyorum. Belki utanır bir daha OHAL ilan etmezler diye gittiğim her yerde anlatıyorum. 20 Temmuz'dan beri uzattığım sakalımın boyu 25 santim olduö diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ohal #sakal #aytuğ atıcı
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