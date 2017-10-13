OHAL'in süresi doluyor. Uzayacak mı?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'le ilgili açıklama geldi. OHAL yine uzatılacak mı?

OHAL'in süresi doluyor. Uzayacak mı?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası hükümet OHAL ilan etmişti. OHAL sonrası hükümet çıkardığı KHK'larla da ülkeye yönetmeye başlamıştı.

Peki OHAL yine uzatılacak mı? Konuyla ilgili AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bir açıklama yaptı. Elitaş, OHAL'in yine uzatılacağını söyledi.

16 Ekim Pazartesi günü Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konunun gündeme geleceğini belirten Elitaş, Bakanlar Kurulu'ndan geçtikten sonra da OHAL'in Meclis gündemine geleceğini söyledi.

En son 19 Temmuz'da 3 ay daha uzatılan OHAL'in süresi bu ay sona eriyordu.

Etiketler; #ohal #15 temmuz #darbe girişimi
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