BM (Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Suriye'deki geçiş hükümetinde Esad'ın olmaması gerektiğini söyledi. OHAL sorularını da cevaplayan Erdoğan, "Meclis kararıyla uzatılabilir." dedi.



"ABD BİR TERÖRİSTİ BARINDIRMAMALI"



Erdoğan, Fetullah Gülen'in iadesi konusunda da "ABD bir teröristi barındırmamalı" dedi. Cumhurbaşkanı, "Gülen terörist örgüt elebaşı olmaktan dolayı iade edilmeli ya da sınır dışı edilmeli" diye konuştu. Erdoğan, Gülen'in faaliyetlerinin dünya çapında yasaklanması gerektiğini de belirtti.



"AB DÜRÜST OLMALI"



Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili soruya ise Erdoğan şu cevabı verdi:



"Türkiye, AB üyelik süreciyle ilgili sözlerini tuttu. Bu iki yönlü bir durum ve AB de sözlerini yerine getirmeli. Biz bu süreci sona erdirmedik. AB'nin bu süreçle ilgili dürüst olmasını istiyoruz."



"TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"



AB ve Türkiye arasındaki göçmenlerle ilgili anlaşmayla ilgili olarak da AB'yi eleştiren Erdoğan, "AB taahhütlerini yerine getirmedi" dedi.



"OHAL SÜRESİ UZATILABİLİR"



Erdoğan ayrıca, OHAL süresinin meclis kararıyla uzatılabileceğini de belirtti.



YOĞUN PROGRAM



Erdoğan'ın ilk akşamki programında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşme ve SETA Vakfı tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katılım var.



Erdoğan'a New York ziyaretinde; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve milletvekilleri eşlik ediyor.



Yarın, BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılış oturumuna katılacak Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i ayrı ayrı kabul edeceği aktarılıyor.



GENEL KURUL'A HİTAP EDECEK



Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap ettikten sonra BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, ardından ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde yapılacak "Mülteciler" konulu Liderler Zirvesi'ne katılacak.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile de ayrı ayrı görüşeceği belirtilen Erdoğan, ABD Başkanı Obama ve eşi tarafından heyet başkanları onuruna verilecek resepsiyona da katılacak.



RUSYA "TÜRKİYE YUMUŞADI" DEMİŞTİ



Öte yandan dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye, Esad konusunda yumuşadı" demişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakıldığında durumun hiç de öyle olmadığı görülüyor. (Hürriyet)



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