Haber Kaynağı: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, MHP'de uzun süre grup başkanvekilliği yapan Oktay Vural'ın görevinden istifasının ardından boşalan koltuğa Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın seçildiğini bildirdi.Devlet Bahçeli "Erken seçim olur mu?" sorusuna ise "Olağanüstü hal döneminin yaşandığı bir ortamda seçimden bahsetmek Türkiye'yi daha karmaşık hale getirmek demektir. Bu görüşü ortaya koyanlar istikrarsızlığı savunanlardır." diye yanıt verdi.Grup konuşmasında yeni anayasa değişikliği için referanduma gidilmesi seçeneğinden söz eden Bahçeli "Referanduma gidilmesi noktasında destek verecek misiniz?" sorusu şöyle yanıtladı: "Biz bugün görüşlerimizi paylaştık. Gidilip gidilmemesi için siyasi iktidarın Meclis'te çoğunluğunu da dikkate alarak ne gelecek ne götürecek ne yapmak istiyorlar görmemiz lazım."