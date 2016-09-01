Olası erken seçime yönelik CHP'nin kalesi olarak tarif edilen İzmir'deki hazırlıklar hakkında konuştuğumuz CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, 'İstedikleri zaman seçim yapabilirler. Hodri meydan diyorum!' diye konuştu. İktidarın FETÖ örgütüne yönelik yaptığı operasyonların belediye ayağıyla mücadele edebilmek, darbe sürecinin etkisinin hafifletilmesi amacıyla bu durumun ortaya atıldığını bildiren Başkan Güven, erken yapılacak bir yerel seçimin kararının tüm partilerin birlikte almasının daha yerinde olacağını söyledi. Güven, 'Darbe sürecinin sancılarını, sıkıntılarını ve etkilerini hafifletmek açısından olabilir. Tabii bu kararı tüm partilerin bir araya gelerek alması daha yerinde olur. Türkiye'nin temel bir konusudur seçimler. Ben dilerim ki 3 parti uzlaşarak hatta 4. parti de katılırsa bunun devletin çıkarları için değerlendirilmesinde yarar var. Ben anlaşmalarını dilerim. Bu konularda genel başkanımız yetkilidir. Ben sadece bir erken yerel seçim olacaksa bu işin bir uzlaşı içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum' dedi.

Hazırlık yapıyoruz

Erken yerel seçim kararının alınması durumunda CHP İzmir'de hazırlıklı mı sorumuza Başkan Güven, 'CHP erken olacak bir yerel seçime hazırdır. Zaten birkaç aydır hazırlık yapıyoruz bu konuda. Sandık örgütlenmeleri ve sandık görevlilerinin eğitimi konusunda hızlı bir programımız var. Bu programımız devam ediyor. Yılsonuna kadar tüm eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bu konuda bir program doğrultusunda İzmir İl Örgütü olarak çalışmaları hızlıca tamamlıyoruz. Tüm hazırlıklarımız yılsonunda seçimlere katılacak şekilde bitmiş olacaktır' diye konuştu. İstedikleri zaman erken seçim yapabilirler diyen Güven hazırlıkların hangi aşamada olduğunu ise şu sözlerle açıkladı: Sandık görevlileri şu an tespit edilmiş durumda. Kimler bu işi yapacak hepsi atandı. Bunların eğitilmesi için kurslar düzenliyoruz. 125 parti eğitmenimiz var. İzmir'deki bütün sandık görevlisi arkadaşları eğitiyorlar. Herhangi bir baskın seçime karşıydı bu. Takvim uzun vadede açıklanıp uzlaşıyla partilerce kabul edilirse bizim işimiz daha da kolaylaşacak. Bu aşamada bizim herhangi bir tereddütümüz yok. İzmir İl Örgütü bu tür konulara her zaman duyarlı ve hazırlıklıdır. İstedikleri zaman seçim yapabilirler. Hodri meydan diyorum!.

Yaşananların faturası iktidara kesilecek

Yapılacak erken bir seçimde CHP'nin alacağı sonuç ne olur sorumuza Başkan Güven şu şekilde cevaplandırdı:Biz İzmir'de yapılacak bir seçimde konjektür olarak avantajlı durumdayız. Yaşanan sıkıntıların en büyük sorumlusu iktidardır. Doğal olarak yaşanan darbe girişimi ve sonrasında yaşadığımız sıkıntıların temel nedeni iktidarın geçmişte liyakata ve laiklik anlayışını yeteri kadar önemsememesi. Bu yaşananların faturasını iktidar ödeyeceğini düşünüyorum. Yaşadığımız her şeyin sorumlusu iktidarın aldatılmasından kaynaklanıyor. Böyle olunca halk tepkisini oylarıyla gösterecektir. CHP İzmir'de alacağı oylarda ciddi bir artış olacağını düşünüyorum. 8 ilçede de sorun çıkmayacaktır. CHP İzmir'in tüm sandıklarında birinci parti olarak çıkacaktır.

- Son günlerde kulislerde yerel seçimlerin erkene çekilmesine yönelik birtakım ifadeler kullanılmaya başlandı. Yakın zamanda erken bir seçime yönelik partiler arası yoklamalar yapıldığı bizzat CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin tarafından dile getirilmişti. Tekin, 'Türkiye'de bir yangın var. Bütün bu yangın ortamında erken seçimin Türkiye'ye yarar sağlamayacağını biliyoruz. Ama partiler ısrarla erken seçim derse biz hazırız' demişti.