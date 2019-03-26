Olgun Atila: Bornova'da % 68 alırız

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili iddialı bir tahminde bulundu. Referandumda yüzde 68 alındığına dikkat çeken Atila, bu seçimde de bu rakamın üzerine çıkılacağını iddia etti.

CHP'nin önderliğindeki Millet İttifakı'nın hem İzmir'de hem de Bornova'da yüzde 68'in üzerinde oy alacağını ifade eden Başkan Atila şöyle konuştu: "2014 yılındaki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partimiz İzmir'de ve Bornova'da, tek başına yüzde 50 seviyesinde oy aldı. Başkanlık sistemi referandumundaki "hayır" oranı İzmir'de ve Bornova'da yüzde 68'i aştı. 5 yıl boyunca partimizin ilkeleri ışığında, İzmir ve Bornovamızda gerçekleşen projeler, halkımızın talepleri doğrultusunda yapılan fiziki yatırımlar, sosyal belediyecilik faaliyetleri, spor, kültür ve sanat alanında sunulan hizmetlerin yarattığı memnuniyet ile, Millet İttifakımız, bu seçimden rekor oylarla çıkacaktır. İstanbul ve Ankara'da, yapılan anketlere göre Millet İttifakı Adaylarının kazanacağı bir ortamda, İzmir farkını bir kez daha gösterecektir. Ülkemiz'in her köşesinin, İzmir gibi yaşam standartlarına sahip olması ve özgürlüklerin yaşanabilmesi için, halkımız bu seçimde gerekeni yapacaktır."

Üretmeye devam

Yaşanan sürecin bir yerel seçim olduğunu hatırlatan Başkan Atila, "Seçimlerin bir gerginlik ve toplumsal kutuplaşma ortamına dönüştürülmesi ülkemiz açısından son derece yanlış bir tutumdur. Hepimiz Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilkeleri ve ay yıldızlı bayrağımız etrafında toplanmalıyız. Biz de bu inançla, ülkemiz ve partimiz için tüm gayretimizle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.