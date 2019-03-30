Özcan Durmaz: 1 oyla Aliağa güzelleşir

Yerel seçim heyecanında sona gelinirken Millet İttifakı CHP Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz, Aliağalı seçmenlere seslenerek Pazar günü mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmalarını istedi.

Propaganda sürecini demokratik şekilde ve siyasi etik çerçevesinde yürüten tüm adaylara teşekkür eden Durmaz “Uzun soluklu bir yarışın sonuna geldik. Bugüne kadar ben de, rakiplerim de halkımıza doğrudan veya farklı mecralardan ulaşarak projelerimizi ve hayallerimizi anlatmaya çalıştık. Bu dönemde siyasi etik kuralları dışına çıkmadan, çirkin yollara başvurulmadan bir propaganda süreci geçirdik. Bunun için tüm rakiplerime ve siyasi parti temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi artık biz susacağız, Aliağalılar konuşacak, tercihlerini belirtecek.” dedi.

Çok şey değişir

Demokrasinin düzgün işletilebilmesi için seçmen iradesinin sandığa doğru şekilde yansıması gerektiğini ifade eden Durmaz “Tüm vatandaşlarımızdan, görüşleri ne olursa olsun Pazar günü sandığa giderek tercihlerini belirtmelerini, oy kullanmalarını rica ediyorum. Kimse ‘bir oy neyi değiştirir ki’ diye düşünmemeli. Bu, hepimiz için bir vatandaşlık görevidir. Pazar günü, bir demokrasi şenliği yaşayalım, mümkün olan en geniş katılımla yerel seçim sürecinde halkın iradesini sandığa yansıtalım. Bir oyla çok şey değişir, bir oyla Aliağa güzelleşir.” diye konuştu.