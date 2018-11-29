Özdağ: Suriyeliler ‘Burası bizim, siz gideceksiniz’ demeye başladı

Birçok kentte ‘Suriye mafyası’ ortaya çıktığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, “Kilis’te çoğunlukta olan Suriyeliler, ‘Burası bizim, siz gideceksiniz’ demeye başladı” uyarısında bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, izlenen yanlış Suriye politikası sonucu, sığınmacılar için dünyada en fazla para harcayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Özdağ dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Suriye iç savaşından, Suriye'den sonra en zararlı çıkan ülke Türkiye'dir. Suriyeli sığınmacılar, Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturmaktadır. Sayıları Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek bir hızla artmaktadır. Türkiye'deki her 20 kişiden biri Suriyelidir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan siyasi partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye'de milli devlet ayakta kalamaz.”

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKEDE

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Kilis'te 131 bin Türk vatandaşına karşı 132 bin Suriyeli vardır. Çoğunlukta olan Suriyeliler, Kilislilere ‘Burası bizim, siz gideceksiniz. Devlet buraları bize verdi' diyerek tecavüzkar şekilde davranmaktadır. Suriyeli sığınmacıların bir an evvel ülkelerine dönmelerinin zemini hazırlanmazsa, bu coğrafyayı Türkiye'nin parçası olarak tutmanız mümkün olmaktan çıkar.”

İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinde “Suriye mafyasının” ortaya çıktığını da ileri süren Ümit Özdağ, kendi aralarında Arapça'nın değişik lehçelerini konuşan mafyaya karşı mücadelenin zor olduğunu söyledi. İYİ Partili Özdağ, “Suriyelilerle ilgili suç oranları iktidar tarafından bilinçli şekilde gizleniyor. Cinsel hastalıklar korkutucu ölçüde artmıştır” ifadelerini kullandı. (Sözcü)