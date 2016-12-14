Özel: Başkanlık sistemine bu kadar güveniyorlarsa, gizli oylama yapsınlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişikliği teklifine, Meclis'te geçse dahi referandumda, halkın onay vermeyeceğini savunarak, "Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kendisine laik görmediği makam, yetkiyi kendisi için talep eden biri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vicdanına tosladı. Oradan da geçmesi mümkün değil. Tayyip Erdoğan'ın, AKP kongresi sırasında üyelik başvuru formunu uçak yapıp, sarayın camından dışarıya fırlatmakla meşgul olacağını, o kongrede AKP'nin üyesi olabileceğini öngörmüyoruz" dedi

CHP'li Özgür Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifiyle internette yayınlanan teklifi karşılaştırdıklarında, 19'uncu maddenin e fıkrasında değişiklik olduğunu gördüklerini söyledi. CHP'li Özel, şöyle konuştu:



"E fıkrasındaki değişiklik; önceki teklifte anayasanın 67. maddesi seçme ve seçilme maddesinin tamamen anayasadan çıkarılması yer alıyordu. 67. maddenin geri konulduğu anlaşılıyor. Ayrıca 67. maddenin son fıkrasında da değişiklik var, o cumartesi de bugün de vardı. Metin, cumartesi günü çıkarılan bir maddenin fıkrasında değişiklik yapıyordu. Şu anda madde çıkarılmıyor. Madde çıkarılsaydı; hükümlülerin, askeri öğrencilerin, silah altında olanların oy kullanamayacağına ilişkin düzenleme ortadan kalkacaktı. 18 yaşındakilerin oy kullanabilmesi ortadan kalkacaktı. Pek çok mahsuru vardı. Ama nedense birileri bütün maddeyi kaldırmayı göze almıştı. Teklifin, değişiklik yapan geçici maddesi, anayasanın seçme ve seçilmeyle ilgili 67. maddesinin son fıkrasını değiştiriyor ve bir seferlik geçersiz kılıyor, 'Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz' diyor. 3 Kasım 2019'da seçimlerin yapılacağı düzenlenmiş. Dar bölge seçim sisteminin MHP açısından yarattığı sıkıntı ortada. Bu madde, baskın seçimde güvenceyken o maddeyi komple kaldırma yöntemiyle, göze göstermeden bir hamle yapılıyor. O hamlenin yarattığı sakıncalar görüldüğü için de o madde tekrar konuluyor. O madde, sakıncalar görüldüğü için tekrar konuluyor. TBMM Başkanlığına şu soruları soruyoruz: Size Cumartesi verilen metin ile dağıtılan metin aynı mı? Verilen metin başka dağıtılan başka ise AK Parti ile MHP bunu niye yaptı? Kanun teklifi için geri çekme dilekçesi var mı? Yoksa Meclis Başkanlığı kendisine teslim edilen imzalı evrak üzerinde esaslı değişikliğe nasıl izin veriyor? 316 milletvekili imzayı nereye attı? 67. maddenin çıkarıldığını biliyorlar mı? Ya da 67. korunduğunu son fıkranın değiştiğini mi biliyorlar? Bu konuda MHP ne kadar bilgi sahibi? O günden beri AKP ve MHP biliyorsa biz niye bilmiyoruz? MHP bilmiyorsa ne anlama geliyor? İkisi de bilmiyorsa bu dağınıklığı kim düzeltti?"





"BAŞKANLIK SİSTEMİNE BU KADAR İNANIYORLARSA GİZLİ OYLAMA YAPSINLAR"



Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te görüşülmesi sırasında AK Parti'nin fire vermeyeceği yönündeki açıklamalarını anımsatan CHP'li Özel, şöyle konuştu:



"'Bu başkanlığı geçiririz, 316 imza attık' diyorlar ya o imzalarının arkasındalarsa, yiğitlerse, mertlerse, kendilerine güveniyorlarsa 316 AKP milletvekilini, oy kabininin içinde perdeyi çekmiş olarak görelim, oy atsınlar. Görelim 330, 316 veya 300'ün üzerinde oy mümkün mü? Kimse kimseyi kandırmasın. Cadı kazanı gibi kaynayan bir partinin içinde eğer birliklerine, beraberliklerine, kurucularının partiye dönmesine, başkanlık sistemine bu kadar inanıp, güveniyorlarsa gizli oylama yapsınlar. Gizli oylamayı alenileştiren, saray komiserlerini, parti komiserlerini dizip, bakanlara bile açık oy attıracak kadar birbirine güvenmeyen bir parti, Türkiye'ye güven, huzur, gelecek vaat edemez. Kendilerine güveniyorlarsa kapalı oylamayı görelim. Bu şartlar altında anayasaya uygun kapalı oylamada başkanlık sistemi zaten çıkmaz. Genel başkanlık hayalleri de suya düşer. Oylamayı alenileştirme, hukuksuzluklarla mücadele edeceğiz. Buna rağmen 330'u bulduklarını varsayalım, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kendisine laik görmediği makam, yetkiyi kendisi için talep eden biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vicdanına tosladı. Oradan da geçmesi mümkün değil. Tayyip Erdoğan'ın, AKP kongresi sırasında üyelik başvuru formunu uçak yapıp, sarayın camından dışarıya fırlatmakla meşgul olacağını, o kongrede AKP'nin üyesi olabileceğini öngörmüyoruz. Ya Meclisten ya sandıktan bir şekilde bu dönecek. Ama kendisini darı ambarında gören aç tavuklar, kendisi için akıl almaz yetkileri talep eden, iki yıldır ülkenin başını derde sokan bu kişiler, bu emellerine ulaşamayacaklar"