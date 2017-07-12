CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 02.32'de düzenlenecek törene katılmayacaklarını belirterek, "Davetsiz olduğumuz hiç bir yere gitmediğimiz gibi böyle bir yere de gitmeyi düşünmeyiz." dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde TBMM'deki programlar için CHP'ye davet gelmediğini bildirdi.



Gerçekleştirilecek anma programı için tüm partilerden görüş alınmasının nazik bir yaklaşım olacağını ancak bunun yapılmadığını belirten Özel, "Meclisi babalarının malı gibi kullanıyorlar. Burası dedelerinden babalarına miras kalmış bostan tarlası değil. Oraya sahne kurulurken bütün siyasi partilerin fikirlerini almaları gerekirdi ve bütün parti gruplarını davet etmeleri gerekirdi. Davetsiz olduğumuz hiç bir yere gitmediğimiz gibi böyle bir yere de gitmeyi düşünmeyiz." ifadesini kullandı.



Özgür Özel, iki tane 15 Temmuz'un var olduğunu belirterek, bunlardan ilkinin halkın darbecilere karşı direndiği 15 Temmuz olduğunu bildirdi.



Burada herkesin var olduğuna işaret eden Özel, "Halkın darbecilere karşı direniş gösterdiği 15 Temmuz'da hepimiz varız. Bunlar MHP ile bir romantizm yaşayacaklarsa o tarih 20 Temmuz'dur. 20 Temmuz sivil darbesinde AKP ve MHP var. Eğer bir romantizm yaşayacaklarsa 20 Temmuz'dur onun seneyi devriyesi." dedi.



"Metin yollama gibi bir durum söz konusu değil"

Özel, TBMM Genel Kurulunun 15 Temmuz özel birleşiminde parti gruplarından istenen konuşma metninin gerekçesinin masumane olduğunu ancak niyetin halisane olmadığını öne sürdü.Bu durumu kabul etmediklerini belirten Özel, "Bir anamuhalefet partisinin liderinin konuşma metni isteniyorsa gerekçesi ne kadar masumane olursa olsun biz bunu halisane bir tutum olarak görmeyiz. Metin yollama gibi bir durum da söz konusu değil." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye yönelik söylemlerini de eleştiren Özel, bu tutumun örneklerini daha önce de defalarca gördüklerini belirtti.Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bizimki rest çeker, kağıtları atar, masayı devirir sonra kendi kendine hızla toplar. Biz bunları defalarca gördük. Manevra kabiliyeti yüksektir. Bırak rest çekmeyi, masayı devirdiğinde 'Pardon yanlış anladınız, yanlışlıkla dizim çarpmıştı' diyip özür dilediğini defalarca gördük. Kıymeti harbiyesi olmayan psikolojik ataklar bunlar."Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik hazırlanan afişler için de Irak'ta ABD askerleri için yapılan bir şeyden kopya çekildiğini iddia etti.Söz konusu afişlerin Türk askerini acz içinde gösterdiğini belirten Özel, şunları kaydetti:"Darbeci generale benzeyen bir yüz falan olsaydı neyse ama rütbesiz erleri acz içinde gösteren, karşısında onları aşağılayan bir takım figürler... Bunlar doğru figürler değil. Bu ülkede bu millet darbecilere karşıdır ama her zaman askerine, mehmetçiğine sahip çıkar. Unutmasınlar ki tabutlarının başında ağladığımız o şehitlerimizin hepsi annelerinin ellerine kına yakıp davul ve zurnayla askere yolladığı mehmetçikler. Onları acz içinde gösteren, kamu vicdanından, halkın kalbinden geri teper. Bu doğru bir şey değil."