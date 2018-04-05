Özel: Muhalefeti para ile yıldırmaya çalışıyorlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grubu'nun, "çalışma esaslarına" ilişkin grup önerisinin İçtüzük'e aykırı olduğunu belirterek, "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, Meclise hiç olmaz. Kurallar, kanunlar belliyken bu yapılan, bir grubun Meclise dayatması açıktan bir sivil darbedir. Bu yapılan iş 15 Temmuzcuların yapamadıklarını bugün AKP oylarıyla yaptırmaktır." dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste gazetecilere çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.



AK Parti'nin, Genel Kurulun dünkü birleşiminde, uluslararası anlaşmalarda 20 dakika olarak belirlenen konuşma süresini grup önerisiyle 5 dakika indirmeye çalıştığını belirten Özel, ancak birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Mithat Sancar'ın, İçtüzük'e aykırı bu öneriyi işleme almadığını hatırlattı.



AK Parti'nin öneriyi gündeme getirebilmesi için Genel Kurulun bugün Sancar'ın yerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yönetildiğini ifade eden Özel, "Her yere kayyum atayanlar bugün de Meclis Başkanvekilliğine kayyum atadılar. Kahraman geldi ve bu hafta görevli Meclis Başkanvekilini adeta görevinden azlederek yerine geçti ve dün reddedilen AKP grup önerisini bugün gündeme almaya çalışıyor." diye konuştu.



Konuşma sürelerini, İçtüzük'te belirtilmiş olmasına rağmen değiştiren söz konusu önerinin işleme alınmasının daha sonra da benzer uygulamalarla muhalefetin söz hakkını tamamen ortadan kaldırabileceği endişesini taşıdıklarını aktaran Özel, yapılmaya çalışılanın bir darbe olduğunu ileri sürdü.



Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İsmail Kahraman'a şunu hatırlatmak lazım; 15 Temmuz akşamı 'Darbeye karşı direniyoruz' diyerek muhalefete de demokrasi öpücükleri dağıtan İsmail Kahraman demek ki darbeye, darbeyi yapan kendisinden olmayınca karşıymış. Darbeyi AKP Grubu yapınca, İçtüzük'ü, anayasayı ihlal edince, İsmail Kahraman bu darbeye direnmek yerine, kolaylaştırıcılığını üstlenmekte, darbeye direnen Meclis Başkanvekilini azledip, yerine kendisi oturmaktadır. Bu son derece ayıplı bir durumdur. Biz Genel Kurulda direnmeye devam edeceğiz. Ayrıca AKP Grup önerisinin geçmesi durumunda bu eylemli bir İçtüzük ihlali ve ihdasıdır. Bunun için kararın alındığı andan itibaren 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi yolu açıktır. Anayasa Mahkemesini, ivedilik talebimizle birlikte bu konuda karar vermeye çağıracağız. Ama AKP ve Elitaş şunu bilsin; eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, Meclise hiç olmaz. Kurallar, kanunlar belliyken bu yapılan, bir grubun Meclise dayatması, açıktan bir sivil darbedir. Bu yapılan iş 15 Temmuzcuların yapamadıklarını bugün AKP oylarıyla yaptırmaktır."





"Elitaş bana ceza verilmesi için kendini parçaladı"



Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Genel Kurulun dünkü birleşiminde sıra kapaklarına vurarak yaptığı protesto nedeniyle AK Parti Grup Başkanvekilinin, kendisi hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması talebine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Mustafa Elitaş öyle bir noktaya gelmiş ki bir grup başkanvekiline para cezası, kınama cezası, mümkünse Meclisten geçici çıkarma cezası verilebilmesi için kendini parçalamaktadır." ifadelerini kullandı.



Özel, sıra kapaklarına vurularak protestonun bir Meclis geleneği olduğunu ve AK Parti Grubu tarafından da uygulandığını bildirdi.





"Kerem Kılıçdaroğlu, kendisi gitti, kamuflajı giydi"



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin." sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, şunları kaydetti:



"Kılıçdaroğlu giydi kamuflajı. Kerem Kılıçdaroğlu, kendisi gitti, kamuflajı giydi. Bir Kılıçdaroğlu giydi. Erdoğanlardan neden Bilal Bey, Burak Bey giymiyor? Bak babaya yakışmış, Allah sana da nasip etsin. Giysene. Yok. Çürük raporu yolluyor. Çürük raporu yolluyor, SİHA'ları internetten izliyor, övünüyor. Böyle milliyetçilik olmaz. Kamuflaj giyilecekse, etrafta 3 bin koruma, kola koymuşlar bir arma, giy üstüne kamuflajı oradan kahramanlık yap. Oğlan nerede? Oğlan evde, bilgisayar başında. Bunlardan alınacak aklımız yok."





"Berber tarifesi gibi"



Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 3 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık tazminat davası açmasına ilişkin soruyu da yanıtladı.



Muhalefet etmenin paralı hale getirildiğini iddia eden Özel, şunları söyledi:



"Demokraside son nokta; artık muhalefet etmek de parayla. Ne söylersen 100 bin lira. Parayla yıldırmaya, muhalefeti tarifeye bağlamaya çalışıyorlar. Ana muhalefet liderinin grup konuşmasındaki eleştirileri 1 milyon TL, televizyonda konuşursan 500 bin TL, majestelerinin oğlanlarına laf söylersen 250 bin TL, Meclis Başkanına itiraz edersen 100 bin TL. Berber tarifesi gibi. Oldu olacak tarifeyi yapıştırın Meclisin duvarına hiç olmazsa bilelim. Saç kestirirken ne vereceğini biliyorsun, Mecliste konuşurken ne vereceğimizi bilmiyoruz. "





"Pist karanlık demek suç değildir"



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Özel, "Valla Mehmet Şimşek zaten nasıl dayanıyor, sabrediyor bilmiyoruz. Kafasına esti mi Mehmet Şimşek'i kırbaçlıyor, tokatlıyor. Faizle ilgili, Merkez Bankası'nın özerkliğiyle ilgili, ekonomi politikalarıyla ilgili yaptığı tüm eleştiriler Mehmet Şimşek'e" yanıtını verdi.



Ekonominin sorunlarının kişilerin istifası ya da görevde kalmaları ile çözülemeyeceğini savunan Özel, "OHAL varken, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı yokken, her şeye bir kişi karar veriyorken ne faiz düşer, ne dolar durur ne de ülkeye yabancı yatırımcı gelir." dedi.



Özel, ışıkları yanmayan bir piste uçakların inmeyeceğini vurgulayarak, ekonomide pistin ışıklarını yakacak gücün hükümet olduğunu, aksi halde ışıkları yanmayan bir piste uçakların inmesini beklemenin anlam taşımayacağını bildirdi.



Özgür Özel, "Yabancı sermaye bundan ülkeye gelmiyor. Pistin ışıkları yanmıyor. Işıkları yakmak da demokrasiyle olur. Pist karanlık demek suç değildir. Biz pistin karanlık olduğunu söylüyoruz, bunlar kendi sorumluluklarını bilmiyorlar, CHP'yi suçluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.