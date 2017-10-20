Özel: Yolsuzlukları varsa gereğini yap, yapmazsan tehditçisin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifası istenen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'un kullandığı 'irade-i külliye' tanımının bu durum karşısında doğru olduğunu belirterek "Esas olan halkın egemenliğidir, milli iradedir. Bundan sapanların sonu ülkeleri ve kendileri için felaket olmuştur İrade-i Saddam, İrade-İ Kaddafi, Afganistan'daki kudretlerin sonu ne olduysa Allah göstermesin bu ülkenin de sonu o olur." dedi

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen müftülere nikah yetkisi görüşmelerinde az sayıda AK Parti milletvekilinin çalışmalara katıldığını eleştirerek şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesi CHP'nin iç tüzük değişikliğini henüz görüşmedi. İç tüzük konusunda taleplerimizden biri yoklama istemenin iptal edilmiş olmasıydı. Anayasa parlamentonun her şartta 180 vekilden az çalışamaycağını söylerken bunu sadece kanuna geçiş ve kanunun son oylamasına bırakıyor AKP ve MHP'nin üzerinde anlaşıp geçirdiği iç tüzük değişikliği. Salı günü geldiler, 184 kişi oldular, müftüye nikah yetkisi görüşmelerini başlattılar. Görüşmeler boyunca 7-17-37 oldular ama 50 kişiyi geçmedi. 17 kişiyle 27 kişiyle bu görüşmeleri götürdüler, Son oylamada 200-205 kişiyle düzenleme yaptılar. Bu iş dün yeni kanunlaşmışken bugün boşanmalarla ilgili arabuluculukla ilgili bir çalışma olduğu anlaşılıyor. Arabulucuk yetkisini bu sefer boşanma öncesinde imamlara müftülere tanıyarak başka bir alan açacak."



Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada belediye başkanlarının istifa etmemesi durumunda bedelinin ağır olacağını söylediğini savunarak, bu durumun demokrasiyle bağdaşmadığını vurguladı. Özgür Özel şöyle konuştu: "Diyor ki 'bedeli ağır olur demedim, gereği yapılır dedim'. İkisi arasında bir fark yok. İkisi de şantaj siyaseti. Suç ortadaysa FETÖ'cü, yolsuzları varsa gereğini bugün yap. Yapmazdıysan sen şantajcı, tehditçisin. Balıkesir belediye Başkanı Edip Uğur; irade-i küliye dedi. Milli irade yerine külli irade geldi. Belediye başkanlarına diyor ki 'seçimle mi geldiniz'. Bu ne demek; halkın yaptığı seçimin bir önemi yok, benim seçimimin önemi var diyor. 'Senin odundan farkın yok' derken halka da hakaret ediyor. İrade-i Külliye bugün kulllanılmış bir iş. Esas olan halkın egemenliğidir, milli iradedir. Bundan sapanların sonu ülkeleri ve kendileri için felaket olmuştur İrade-i Saddam, İrade-İ Kaddafi, Afganistan'daki kudretlerin sonu ne olduysa Allah göstermesin bu ülkenin de sonu o olur. Milli iradeden sapıp her şeyi kendinde görenler, haklın oyunun bir önemi yok biz belirleriz biz götürürüz diyenler, bir önceki seçilmiş başbakanı bir fiskeyle alıp kedi gibi kapı önüne koyanlar, bugün muhalefet partisi liderinin imajını düzeltmesi için eski başbakanı boks torbasına çevirmesine sessiz kalanlar aslında bir siyasi tükenişin kendi açılarından sonuna geliyorlar ve kendi sonlarını da getiriyorlar."