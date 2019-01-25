Özgür Özel: AK Parti'de yaprak dökümü göreceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Rüzgârın şiddetlenmesi, kışın bastırmasıyla AK Parti'deki yaprak dökümünü hep beraber izleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ordu'da, "Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek emniyet istihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceledik" dediğini ifade eden Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parti devletine ve AK Parti'nin bir devlet partisine dönüştürülmeye çalışıldığının açıkça itiraf edildiğini savundu. Özel, ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı'nın, anayasa değişikliği sırasında söyledikleri tüm endişeleri haklı çıkarırcasına devleti, partisinin hizmetine soktuğunu iddia ederek, herkesin vergileriyle maaşları ödenen devlet memurlarını, bir partinin çıkarlarının hizmetine sokmanın, demokrasiden nasibini almamak, demokrasiyi, cumhuriyeti anlamamak olduğunu ileri sürdü.

Kutlu görev eleştirisi

Devlet partisi, parti devleti yaklaşımında önemli bir kilometre taşının, kirli bir izin daha ortaya çıktığını savunan Özel, Ebubekir Şahin'in RTÜK Başkanlığına seçilmesinin ardından "Bu kutlu görevi bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve çok değerli devlet büyüklerime çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunduğunu anımsattı. Özel, Şahin'in, 'kutlu görev' tanımında bulunduğunu, demokrasilerde görevlerin hukuka, anayasaya uygun görevler olduğunu dile getirdi.

2 büyük kriz

Özel, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerine iki büyük krizle gittiğini, bunlardan birinin ekonomik diğerinin de demokrasi krizi olduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin, anayasa komitesi açısından önemli olduğunu dile getiren Özel, esas konuşulanın İdlib olduğunu söyledi. Özel, olası bir operasyonda İdlib'teki cihatçıların Türkiye'ye gelme tehlikesine karşı önlem alınmasını, İdlib'teki gözetleme noktalarındaki Türk askerlerinin can güvenliğinin sağlanmasını, Türkiye'ye yönelecek göç dalgası için Suriye yönetimi başta olmak üzere tüm muhataplarla görüşülmesini istedi. Türkiye ile Rusya arasında Suriye konsundaki makasın açıldığını, iki ülkenin Suriye'de bakış açılarının farklı olduğunu kaydeden Özel, Türkiye'nin YPG'nin Türkiye için büyük tehdit olduğunu söylerken, Rusya'nın Kürtlerle Şam yönetiminin diyaloğunu desteklediğini belirtti.