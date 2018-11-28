Paralı poşetten sonra, ambalaja da depozito geliyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümünde yer alan 9 madde kabul edildi. Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacak

Paralı poşetten sonra, ambalaja da depozito geliyor
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:45

Kabul edilen maddelere göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin  önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının  azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması  gibi mekanizmalar kullanılacak.

Teklifle, üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin bireysel olarak  atık toplama faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma  yükümlülüğü zorunlu olmaktan çıkarılıyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin  250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara  aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak.

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan  katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu  taşıt sahibine bin 250 lira, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak  yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği  tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara  aykırı ölçümler yapanlara 5 bin lira, belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara,  belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari  para cezası uygulanacak.

DİĞER İDARİ PARA CEZALARI

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya  satanlarla, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya  torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin veya  izinlerin alınmaması durumunda ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak petrol ve petrol  türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerle katı atık bırakan veya evsel  atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarına uygulanan idari para cezaları da  artırılıyor.

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç,  slop, rafine ürün, yağlı atık ve benzeri) tahliyesi veya deşarjı yapan  tankerlerden, bin grostona kadar olanlar için groston başına 400 lira, bin ile 5  bin groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 100 lira, 5  bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 10  lira ceza uygulanacak.

Petrol türevleri veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz  vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 lira, bin ila 5  bin groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 40 lira, 5  bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 10  lira ceza kesilecek.

Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz  araçlarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 100 lira, bin ile 5  bin groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 lira, 5  bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 10  lira ceza verilecek.

Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı  tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygulanacak.

Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya  sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen  satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10  lira idari para cezası verilecek.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlar için belirlenen  koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara, Doğa Koruma ve Milli  Parklar Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatı birimlerince idari yaptırım  uygulanacak.

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır  atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine,  kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI

Plastik alışveriş torbaları için satış noktalarından 15 kuruş, lastik,  akümülatör, piller ve araç bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel  yağ, elektrikli ve elektronik eşya (televizyon, küçük ev aletleri, buzdolabı ve  soğutucular gibi beyaz eşyalar) piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan belirtilen  miktarlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün,  malzemenin, eşyanın ithalatıyla birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım  katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecek. Listedeki tutarlar, her yıl bir önceki  yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.  Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olacak.

1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla,  belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden  itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış  noktaları, depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlayacak.

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre  kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya  veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az  olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon  aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİ

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasına,  "otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel  Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez,  ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak", "otoyollarda yaban hayvanlarından  kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak" ve  "karayollarına yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu  bölgelerde uyarıcı levhalar koymak" ekleniyor.

GÖRÜŞMELERDEN

Partisinin değişiklik önergesi üzerinde söz alan HDP İzmir  Milletvekili Murat Çepni, "Bu hükümet aynı zamanda şöyle bir ikiyüzlülük ortaya  koyuyor: Ağaç dikme şampiyonu olduğunu söylüyor, aynı hükümet Dersim'de güvenlik  gerekçesiyle ormanları yakıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çepni'nin sözlerinin haksız  ithamlar barındırdığını, ayrıca "Dersim" olarak anılan ilin adının Tunceli  olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Tunceli'nin, Türkiye'nin  81 ilinden biri olduğunu anımsattı.

Yerinden söz alan HDP'li Çepni, "Biz Tunceli'ye 'Dersim' diyoruz. Bu,  Dersim halklarının verdiği isimdir." diye konuştu.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, İçtüzük'te yapılan  değişiklik uyarınca, idari yapı ile ilgili tanımlamalarda Anayasa ve mevzuattaki  ifadeler dışına çıkılamayacağının karara bağlandığını anımsatarak, "Türkiye'nin  idari yapısında 81 vilayetinin isimleri bellidir. Buna aykırı, bundan farklı bir  isimlendirmeyi yapmak doğru değildir." uyarısında bulundu.

Mustafa Şentop, teklifin 9. maddesinin kabul edilmesinden sonra  birleşime ara verdi. Şentop, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine,  birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çevre #poşet #tbmm #poşet fiyatı
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