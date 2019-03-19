Perinçek, Kiraz'daki 204 seçmeniyle buluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran seçimlerinde İzmir'de en fazla oyu aldığı Kiraz'ı ziyaret etti. Türkiye genelinde diğer Cumhurbaşkanı adaylarının çok çok altında kalan ve binde 22 oy alan Perinçek, İzmir'de binde 7'yi, 204 oyla sadece Kiraz ilçesinde görebilmişti. Perinçek'in konuşma yaptığı etkinlikte, Vatan Partisi Büyükşehir adayı Rifat Mutlu ve Kiraz Adayı Meltem Ayvalı da projelerinden söz etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Kiraz Köprübaşı’ndaydı.

Kürsüye çıkan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kiraz Belediye Başkan Adayı Eczacı Meltem Ayvalı, Kirazlılara “Beni okutan, büyüten bu toprakların emektar, cefakar insanları hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum” diyerek selamladı. Ayvalı, konuşmasının devamında "Aylardır köy köy, kahve kahve dolaşıyoruz. Kiraz’ın sorunları ile uğraşıyoruz. Türkiye’nin mücadelesi aynı zamanda Kiraz’ın mücadelesidir" dedi. Meltem Ayvalı, Irak’ta şehit düşen iki askeri de konuşmasında anarak "Irak’ta 2 askerimiz şehit oldu. Acı bir haber aldık. Terörün kökünü kazıyacağız. Yüreğimiz Mehmetçik ile atıyor" dedi.

Mahkûm değiliz

Ayvalı, "Seçmenin, vatandaşın karşısına alnı ak başı dik çıkabilen tek parti Vatan Partisi’dir. Üretime öncelik vermeyenlere mahkûm değiliz. Oy uğruna PKK’nın partisiyle ittifak yapanlara mahkum değiliz. 5 yılda bir kapısı açılan proje partilerine mahkûm değiliz. Vatan Partisi var. Kiraz’ı bir üretim üssü haline getirecek, diz çöktürmeyecek Vatan Partisi var’’ dedi.

Kiraz’ın insanı meşhurdur

Meltem Ayvalı’nın ardından kürsüye çıkan Doğu Perinçek, "Kirazımızın değerli üreticileri, Kirazımızın namuslu halkı sizleri saygıyla selamlıyorum. İki gündür iki acı haber aldık. Dün Yeni Zelanda'da bir camimize saldıran çılgınlar mı diyeyim Amerikan emperyalizminin piyonları 49 insanı şehit ettiler. Müslüman milletlere baş sağlığı diliyorum. Bugün 2 şehit haberi aldık. Onlara minnettarız. Onlar sayesinde ülkemize huzur ve barış gelecek. Ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Kiraz’ın insanı meşhurdur. O Kiraz’ın yetiştirdiği değerli insanları, Mehmet Kütükleri ben Kiraz’da hep güzel, umutlu, başı dik gördüm. Sizin en son yetiştirdiğiniz Meltem Ayvalı ile ne kadar gurur duysak azdır. Kiraz’ı, Türkiye’yi yöneteceklerden birisidir. Sizin içinizden çıktı. Alın terinizi, umutlarınızı Meltem Ayvalı’ya emanet edebilirsiniz" dedi.

Vatan Partisi'nin Kiraz'da oyunun binde 7'nin üzerine çıkarıp çıkaramayacağı merak konusu.

Urla'ya geçti

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gereken 100 bin imzayı zor toplayan Doğu Perinçek, Kiraz'ın ardından 182 oy alabildiği (binde 4) Urla'ya geçti ve burada kendisini karşılayanlara hitap etti.