Rahip kriziyle ilgili Muharrem İnce'den açıklama

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin, Rahip Andrew Brunson'la ilgili Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına Muharrem İnce'den de sert eleştiri geldi. ABD'nin bu tehditkâr tavrının nedenini Türkiye'deki hukuk sistemine bağlayan İnce, "Artık dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı" dedi

Muharrem İnce, ABD ile yaşanan Rahip Andrew Brunson kriziyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hem ABD’yi hem de iktidarı eleştiren İnce, “Öncesinde Başkan Yardımcısı Pence, bugün ise Başkan Trump'ın Rahip Brunson üzerinden yaptırımla tehdit ettiği bir ülke haline gelmiş olmamız bizleri şaşırtmamalı. Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir. Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük” dedi.

Ülkedeki yargıya dikkat çeken İnce, “Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı. Diğer ülkelerin liderleri, yargılanan vatandaşlarını Erdoğan’la pazarlık yaparak kurtarabileceklerini gayet iyi biliyorlar. Çünkü karşılarında kurumlarıyla, değerleriyle, gelenekleriyle Türkiye Cumhuriyeti devleti yok. Devleti kendisi haline getirmiş bir kişi var ve onlar o kişiyle nasıl pazarlık yapacaklarını iyi biliyorlar ve kendi çıkarları için gerekeni yapıyorlar. Tarih göstermektedir ki tek adam yönetimine sahip devletler, büyük devletler açısından tek adamın tehdit edilmesiyle, gerektiğinde müdahale edilmesiyle hizaya getirilecek devletler olmuşlardır” ifadelerini kullandı.

DENİZ YÜCEL’İ HATIRLATTI

Deniz Yücel olayını hatırlatan İnce, “Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Deniz Yücel olayında Almanya ve Rahip Brunson örneğinde ABD tarafından bu kategoriye sokulmuş durumdadır. Bizim açımızdan bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, ancak içeride demokrasisini güçlendirerek, gerçek hukuk devleti olarak bu tehditleri aşabilir” dedi.