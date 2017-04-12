Referandum öncesi bir müjde de kanser hastalarına!

Referandum öncesi bir müjde de kanser hastalarına!

Erzurum'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanser ilaçları ile ilgili bir sıkıntı vardı. Artık hastalarının masrafını devlet olarak üstleneceğiz" dedi.


Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Erzurum Buluşması"nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanser ilaçları ile ilgili bir sıkıntı vardı. Artık bu tür hastalarımızında masrafını devlet olarak üstleneceğiz" açıklamalarında bulundu.


"MASRAFLARI ÜSTLENECEĞİZ"


Erdoğan, "Benim vatandaşım ilacını alamıyordu. Şimdi böyle bir dert var mı? Şimdi geçen Başbakanımız ve Bakanımız ile konuştuk. Kanser ilaçları ile ilgili bir sıkıntı vardı. Artık bu tür hastalarımızında masrafını devlet olarak üstleneceğiz" dedi.
Etiketler; #kanser #erdoğan #kanser hastaları
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