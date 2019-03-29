Reşat Gençtürk: 31 Mart gecesi Deryalar oynayacağız

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk, Çamdibi’nde gövde gösterisi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde vatandaşlarla buluşan Gençtürk, Egeliler Kültür Derneği’nde yaptığı konuşmada “31 Mart gecesi Zeybek ve Deryalar oynayacağız” dedi.

Seçim çalışmalarını Çamdibi’nde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk’e Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci eşlik etti. Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla buluşan Gençtürk’e partililer eşlik etti. Kalabalığın trafiği kapatması dolayısıyla da ziyaretleri erken bitiren Gençtürk ve Zeybekci, Egeliler Kültür Derneği’nin davetine katıldı. Dernek üyeleri ve vatandaşlar, Kâmil Tunca Bulvarı başından Kartal durağına kadar Gençtürk ve Zeybekci’nin bulunduğu araca davul-zurna ve atlarla eşlik etti. Gençtürk, dernekte önemli açıklamalarda bulundu.

Bornovamızı geleceğe taşıyalım

“Bu mahallede büyüdüm ve bu mahallenin çocuğuyum” diyen Gençtürk, yıllardır Çamdibi’nin yeteri kadar temsil edilmediği yönündeki eleştirilere atıfta bulunarak “Ben Bornova Belediye Başkan adayı olarak sizlerin desteğini almak ve ilçemizi beraber yönetmek için yola çıktım. Yıllardır biz siyasette ‘bizi aday yapmıyorlar’ diyoruz. İşte bizi AK Parti aday yaptı. Hepinizden destek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım. Hemşerilik de budur. Bana sahip çıkın ben de sizin hepinize sahip çıkayım. Gelin hep birlikte ilçemize sahip çıkalım ve geleceğimizi birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.

Bu seçimi kazanacağız

İzmir’de hala ‘ceketimizi koysak kazanırız’ anlayışının olduğunu ve artık buna son verme zamanı geldiğini belirten Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: Gelin cekete oy vermeyelim. Çünkü ceket hizmet yapmaz. Yıllardır ‘ceketi, odunu, taşı koysak, kazanırız’ anlayışlarını her yerde dile getiriyorlar. Buna artık bir ders verme zamanı gelmedi mi? Gelin, bu anlayışa hep birlikte son verelim. Sizlere sadece hizmet yapmak için bu yola çıktım. Bu yolda da elimden geleni yapacağım. Bugün bu coşkulu kalabalık artık Bornovalıların da değişime hazır olduğunu gösteriyor. Bu değişimi birlikte gerçekleştireceğiz. 31 Mart gecesi Zeybek ve Deryalar oynayacağız. Bu seçimi kazanacağız. Ancak ben sadece ve sadece size inanıyorum. Sadece sizler isterseniz değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bornova’mıza ve sizlere hizmet edeceğini düşündüğünüz adaya oyunuzu verin.