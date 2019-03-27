Reşat Gençtürk: Işıkkent'te TOKİ evleri yapacağız

Bornova'da bazı bölgelerin imar planlarını yeniden yapılandıracaklarını ve bu sayede vatandaşların ihtiyacına cevap vereceklerini belirten AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk, "Bazı bölgelerimizde hâlâ 30 yıl önce yapılan imar planları yürürlükte. 2 katlı imarlar nedeniyle insanları kaçak yapılaşmaya zorladılar. Böyle olunca da alt yapı yetersiz kaldı ve otopark sorunu baş gösterdi. Yeniden düzenleyeceğimiz imar planlarıyla bu sorunu gidereceğiz. Kentsel dönüşüm ve yenilemeyi de vatandaşımızı mağdur etmeden ve mahalle kültürünü koruyarak yapacağız" dedi.

Seçim çalışmalarına dinlenmeksizin ve durmaksızın devam eden Cumhur İttifakı'nın AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk, seçime günler kala çalışmalarını mahalle toplantılarıyla sürdürüyor. Gün boyu vatandaşı tek tek dinleyen ve projelerini anlatan Gençtürk, vatandaşın en çok şikayet ettiği konunun imar planları olduğunu belirterek, "Altındağ, Çamdibi, Işıkkent ve Pınarbaşı mahalleleri için 1998 yılında onaylanan ama uygulanmayan imar planlarını bölgenin koşullarına uygun hale getireceğiz. Ancak bu süreci vatandaşımızı mağdur etmeden ve mahalle kültürünü koruyarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

20 bin daire

Bornova'da hiç TOKİ projesi olmadığını ve göreve geldiklerinde buna son vereceklerini söyleyen Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Öncelikle hazine arazilerinden arsa üreterek, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik TOKİ projemizi Işıkkent'te hayata geçireceğiz. Başlangıç olarak 20 bin daireyle başlayacak olan projelerimizi ihtiyaç dahilinde ve süreç içerisinde geliştireceğiz. Bunun yanında Işıkkent'te bölgeye uygun bir imar planlaması da yapacağız. Ve vatandaşlarımızın kesinlikle dikey yapılaşma değil, yatay yapılaşma ile istedikleri şekilde evlerini ve altyapılarını yapıp, rahat bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız. Çünkü biz mahalle kültürünü yok etmeyecek ve vatandaşlarımızın mutluluğunu arttıracak projeleri hayata geçireceğiz. Bu projeleri de yine vatandaşımızla birlikte üreteceğiz. Gideceğiz ve sorun nedir diye soracağız. Sonra da hazırladığımız projelerimize onaylarını alıp hayata geçireceğiz" dedi.