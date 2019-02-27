Reşat Gençtürk: Kimsenin ekmeğiyle oynamayız

AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk, başkan seçilmesi halinde belediyede işten çıkarmaların olacağına yönelik iddialara tepki gösterdi. 31 Mart'taki yerel seçimde belediye başkanı olması halinde kimsenin işten çıkarılmayacağını belirten Gençtürk, "Başkan seçildiğimizde çalışan arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Ekmeğine, sokağına, ilçene sahip çık diyeceğiz. 2 bine yakın personel var. AK Parti gelirse işten sizi çıkartırlar diye bir algı yaratıyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmaz" dedi.

Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde belediye başkanı olması halinde nasıl bir belediye başkan profili çizeceğini, nasıl bir belediyecilik hayata geçireceğini anlatan AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk, başkan seçilmesi halinde belediyede işten çıkarmalar yapılacağına yönelik çıkarılan iddialar için algı yaratıldığını ve kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağını vurguladı.

Kimse işten çıkarılmayacak

Başkan seçilmesi halinde belediyede işten çıkarmaların yaşanacağına yönelik ortaya atılan iddialara tepki gösteren AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk, "Başkan seçildiğimizde çalışan arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Ekmeğine, sokağına, ilçene sahip çık diyeceğiz. 2 bine yakın personel var. AK Parti gelirse işten sizi çıkartırlar diye bir algı yaratıyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmaz. Ben fakirlikten geldim. Esnafım. Bornovalılar gibi yaşayan bir insanım. Ekmek önemli. Çalışan işine sahip çıkacak. Kimse de işten çıkarılmayacak. Bir aile belediyesi gibi el ele verecek ve hemşehrilerimize hak ettiği hizmeti sunacağız. Önce ilçemizi pırıl pırıl tertemiz yapacağız. Sokakları temizleyeceğiz, çöpleri toplayacağız" dedi.

Merkezde insan olacak

Belediye başkanı olmanın vatandaşın verdiği yetkiyi kullanmak olduğunu belirten Gençtürk, şöyle devam etti: Ben Bornova'daki tüm vatandaşlar adına başkanlık yapacağım ve belediyecilikte de ortak akılla hareket edeceğiz. Vatandaşın 'Ben seni 5 yıl için seçtim. Benim verdiğim vergiyi parayı, devletten aldığın katkıları doğru şekilde kullan' sözünü unutmadan çalışacağım. Belediyecilik anlayışımızda en önceki unsurumuz insan olacak. Vatandaşın kaliteli, huzurlu ve rahat yaşaması için belediyecilik yapacağım. Seçmenimizle bir araya geldiğimizde oylarını 5 yıllığına istediğimizi söylüyoruz. Oyunuzu verin ve istediğiniz hizmet belediyeciliğini sunalım. Eğer bunu yapamazsak da yeniden seçmeyin. Bunda bir şey yok. Bizi seçen de seçmeyen de hemşehrilerimiz olacak. Onların kararının üstünde hiçbir karar olamaz.

24 saat ulaşılabilir

"Bornova'da çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el bırakmayacağız" diyen Gençtürk, "Bornova'mızda uzun yıllardır hiçbir şey değişmedi. Yaptığımız ziyaretlerde de hemşehrilerimiz bu durumu anlatıyor. Saha çalışması yapıyoruz vatandaşlar 'size ulaşabilecek miyiz' diye soruyor. Aslında vatandaş çok şey istemiyor. Mega proje istemiyor. Zaten soran da yok. 'Size ulaşabilecek miyiz?' diyor. 'Sokağımızı temizleyecek misiniz, çukuru kapatacak mısınız?' diyor. Söz veriyorum 24 saat ulaşabilecekleri başkan olacağım. Vatandaşın ulaşabileceği bir başkan olacağım. Çünkü bu durum şu an vatandaşta gördüğüm en önemli sorun. Ulaşılabilir olmak 24 saat hizmet vermek temel noktam olacak. Telefonum sürekli açık olacak. Bu zor bir şey değil" dedi.