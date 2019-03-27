Reşat Gençtürk'ün afişlerine saldırı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk'ün afişleri Evka-3'te kırıldı ve yere atıldı. Gençtürk, "Söz veriyorum, bu seçimi kazanacak ve 1 Nisan itibariyle değişimi başlatacağız." dedi.

AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Gençtürk'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Kaybedeceklerini anladılar

Binbir emek harcayarak hazırlatıp, ilçemizin dört bir köşesine astığımız afişlerimiz dün gece yarısı CHP Bornova Gençlik Kolları Üyeleri tarafından kırılıp, parçalanırken emniyet güçleri tarafından yakalanmıştır.

Takipçisi olacağız

Evka-3 semtimizde bulunan 150-200’e yakın afişimiz kırılıp, parçalanmıştır. Afişlerimize zarar veren kişi ya da kişiler hakkında başlattığımız hukuki sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Demokrasi bilincini kazanmamış bu şiddet yanlısı şahıslara gereken cevabı milletimiz Pazar günü sandıkta verecektir. Şahsıma ve partime yönelik yapılan bu şiddet ise Bornova’mızdaki değişimin habercisidir. Vatandaşlarımızın gönüllerine girmek için çıktığımız bu yolda; kavga ve gürültü etmeden, şiddete başvurmadan bu seçim sürecini tamamlayacağız. Geçmişte de sorunları şiddetle çözmeye çalışan hiç kimse başarılı olamamış ve tarihin çöplüğünde yok olmuştur. Söz veriyorum, bu seçimi kazanacak ve 1 Nisan itibariyle değişimi başlatacağız.