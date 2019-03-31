Saadet Partisi: 2 müşahitimiz katledildi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, partisinin 2 üyesinin sandık başında silahlı kavgada öldürülmesine tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir" dedi.

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

Saldırgan AK Parti adayının yeğeni

SP lideri Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, partisinin 2 üyesinin sandık başında silahlı kavgada öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Saldırıya tepki gösteren Karamollaoğlu, 'Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın. Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimiz Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum' dedi.

Veli Ağbaba: Hiçbir makam, 2 cana değmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sabah saatlerinde sandık başında 2 kişinin öldüğü, silahlı kavgaya tepki gösterdi. Ağbaba, "Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partililerle birlikte Abdülkadir Eriş İlkokulu'nda oy kullandı. 1302 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ağbaba, sabah saatlerinde Pütürge'de 2 kişinin öldüğü haberi ile üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi: Maalesef 2 yurttaşımız seçimler nedeniyle bir tartışma sonucu öldürülüyor. Hiçbir belediye başkanı, neresi olursa olsun, hiçbir makam bir canın kaybedilmesinin karşılığı olamaz. Hele hele 2 kardeşimizin, 2 insanımızın hayatını kaybetmesi çok üzücü. Hiçbir belediye başkanlığı 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Umarım bir daha yaşanmaz. Herkesin sağduyulu olması gerekiyor, herkesin sakin olması gerekiyor. Sonuçta seçimler geçiyor, seçimlerden sonra Türkiye'de yeniden bir hayat var. Hepimiz, hep birlikte, hangi siyasi partiden olursak olalım, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak birlikte yaşamaya devam edeceğiz.