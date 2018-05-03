Saadet Partisi'nin İzmir hedefi 30 bin imza

Saadet Partisi İzmir milletvekili aday adayı Zekeriya Hazırbulan, partili olsun olmasın tüm İzmirlileri demokrasiye sahip çıkmak, eşitlik ve hakkaniyet adına, Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’na imza vermeye çağırdı

Ali Budak- Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olan Zekeriya Hazırbulan, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi’nin seçimi her an gündeminde tuttuğunu, bu nedenle seçimi baskına dönüştürerek kendilerini hazırlıksız yakalamak isteyenlerin bu amaca ulaşamayacaklarını savunan Hazırbulan, ‘Biz şahıslar ile değil, ülkemizin problemleri, ülkemizin geleceği, milletimizin refahı ile ilgileniyoruz. En başından beri milletimizin karşısına kabul görecek bir aday ile çıkacağımızı belirtmiştik. Saadet Partisi olarak, önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi yönetecek, Türkiye siyasetini belirleyecek olan adayımız, Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu olarak kamuoyuna açıklanmıştır’ dedi. Demokrasiye sahip çıkmak, eşitlik ve hakkaniyet adına İzmirlileri Karamollaoğlu’na imza vermeye davet eden Hazırbulan, kamuoyuna açık çağrıda bulunduklarını vurguladı.

İzmirlileri imza vermeye davet ediyoruz



Seçime girme hakkı olan her partinin cumhurbaşkanı adayını da gösterebilmesi gerektiğini belirten Hazırbulan, ‘Doğru, demokratik ve mantıklı olan buydu. Bir parti seçime girmeye hak kazanmışsa ve milletvekili adaylarını belirleyecekse neden Cumhurbaşkanı adayını da belirleyemesin? Anlamak mümkün değil. Ancak yeni seçim kanunları gereği, 100 bin imza ile seçmenler tarafından o kişinin aday gösterilmesi gerekiyor. Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı göstermek isteyen seçmenleri, 4-9 Mayıs tarihleri arasında, bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına giderek imza vermeye davet ediyoruz. Bu tarihlerde mesai saatleri 08.00-20.00 arası olup, seçim kurulları o hafta sonu da açık olacaktır. Seçmen hüviyetinde olanlar sadece kimlikleri ile gidip ücretsiz olarak imza verebilecektir’ uyarısında bulundu.



Ne istediniz de yapamadınız?



Zamanında yapılacak seçimlere kadar geçecek sürede iktidar partisinin ciddi güç ve destek kaybedeceğini gördüğü için baskın seçim kararı aldığını iddia eden Hazırbulan, şöyle devam etti: 16 yıllık tek başına iktidarlıkları döneminde yaşanan olumsuzlukları düzeltmeyi vaat etmeleri trajikomiktir. Seçimlerle yepyeni bir Türkiye oluşacağını ileri sürüyorlar. Şimdiye kadar yepyeni bir Türkiye oluşturmanızı ne engelledi? Hangi kararları almak istediniz de, mecliste izin verilmedi. Şu an ne yapmak isteyip de yapamıyorsunuz? Hangi kanunu çıkaramıyorsunuz? AK Parti, tekrar iktidar olması halinde 16 yıldır yaptığından daha farklı ne yapacak?