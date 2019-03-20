Saadet Partisi Seferihisar Adayı Zehra Çakar: Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz

Saadet Partisi Seferihisar Belediye Başkan Adayı Zehra Çakar, vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdü. Seferihisarlıların dertlerini, beklentilerini dinledi, her kesimle sohbet etti. Çakar, "Asla partizanlık yapmayacağız. Kapımız herkese açık olacak. Asla yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz” dedi.

Ürkmez pazarında vatandaşlarla ve pazarcılarla sohbet eden Çakar, başkanlık hedeflerini ve ilçe için hazırladığı projeleri anlattı. Halk meclisleri kuracağını ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini belirten Çakar, “İşsizliği önlemek amacıyla ilçemizin atıl durumda bulunan kaynaklarını değerlendireceğiz. Belediye bünyesinde kuracağımız iş masasında, istenen nitelikli elemanların işverenle buluşturulmasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu. Yakınma ve şikâyet dönemini kapatıp, kaynaklara dönerek büyük bir seferberlik başlatacağını kaydeden Zehra Çakar, yemeyen-yedirmeyen dürüst bir yönetimin temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

Milli Görüş belediyeciliğine ihtiyaç var

Ardından Turgut köyüne ziyarette bulunan Çakar, kendisine aktarılan sıkıntıları dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. Çakar, “Halkımıza planlı, sağlıklı, güvenli, tüm yaşayanların dostu, birlikte yönetilen bir yerde yaşam imkânı sunacağız. Sorundan kaçmayan, üzerine giden ehil kadrolarla kronikleşmiş sorunların üstesinden geleceğiz. Yıllanmış problemleri çözeceğiz.” dedi. Yaşanabilir bir Seferihisar için Milli Görüş belediyeciliğine ihtiyaç duyulduğunu bildiren Çakar, insanların sağlığına, mutluluğuna, refahına ve güvenli geleceğine dönük projeler ürettiklerini ifade etti.