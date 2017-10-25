Şafak Pavey için karar verildi!

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa eden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in milletvekilliği düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, TBMM Başkanlığına sunduğu, "milletvekilliği görevinden istifa" talebi, Meclis Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü.



İSTİFASI KABUL EDİLDİ



CHP'den ve milletvekilliğinden 15 Eylül'de istifa eden Şafak Pavey'e ilişkin oylama TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapıldı. Pavey'in vekilliği düşürüldü. Böylece CHP'nin koltuk sayısı 131 oldu.



ŞAFAK PAVEY KİMDİR?



Şafak Pavey, 10 Temmuz 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Londra Westminster Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı ve ardından London School of Economics'de yüksek lisansını bitirdi.



Eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler'de Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevine başlayan Şafak Pavey, uluslararası işaret dilini de konuşabilmektedir ve aynı amanda Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve giriş seviyesinde Arapça, Farsça bilmektedir.