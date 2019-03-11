Saldırıya uğrayan Dilek Aksoy: Yıldıramazlar

Dün akşam yaşanan saldırının ardından Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP’li Serdar Aksoy’un eşi Dilek Aksoy, seçim çalışması kapsamında gerçekleştirdiği toplantılarına aksatmadan devam ediyor. Aksoy, Emiralem’de bulunan Sabahat Akşıray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ndeki (OÇEM) çocukların anneleri ile buluştu.

Millet ittifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP’li Serdar Aksoy’un eşi Dilek Aksoy, dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Aksoy ve çalışma arkadaşlarının içinde bulunduğu aracın arka camını yumruk atarak kıran saldırganların kimliği polis tarafından tespit edilerek yakalanmıştı. Yaşanan saldırının ardından seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Dilek Aksoy, bugün OÇEM anneleri ile buluştu.

Saldırıyı kınadığını söyleyen Aksoy, “Yaşanan olay beni ve eşimi derinden üzmüştür. Fakat her şeye rağmen bu yaşananların bizim çalışmalarımızı etkilemesine izin vermeyiz. Bugün burada günler önce planladığımız toplantıyı gerçekleştirdik. Bu güzel annelerle burada olmak beni son derece mutlu ediyor. Otizme olan duyarlılığın başta Menemen’de ardından Türkiye’nin tüm illlerinde artmasını dilerim. Bu anlamda öncü olacağımızı da belirtmek isterim. Bugün burada olduğu gibi yarın da etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecektir. Eşim ve partili dostlarımızla çıktığımız bu yolda kimsenin bizi yıldırmasına izin vermeyeceğiz. El ele, kol kola, omuz omuza başaracağız” dedi.

Toplantıda konuşan OÇEM Okul Aile Birliği Başkanı Saliha Akay ise Dilek Aksoy’a yaşanan olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerini belirterek, “Olay başta bizleri ve Menemen halkını ciddi derecede yaraladı. Şahsım ve OÇEM adına bu gibi olayların tekrarlanmamasını dilerim. Bizler OÇEM olarak, böyle travmatik bir olayın ardından her şeye rağmen burada bizlerle buluştuğunuz için teşekkür ederiz. Otizm hakkında, toplumda duyarlılık ve farkındalık anlamında böyle bir toplantı gerçekleştirildiği için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de Dilek Aksoy’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Eşi Serdar Aksoy'un seçim çalışmalarına destek için CHP Menemen Kadın kolları ile birlikte yola çıkan Dilek Aksoy, randevulu ev toplantısı gerçekleştirmek amacıyla Kazımpaşa Mahallesi'ne gitmek içn yolda olduğu sırada arkalarından gelen araçlı kişilerin saldırısına uğradı. Dilek Aksoy ve arkadaşları, araç içerisindeki O.E ve E.E’nin önce sözlü sonra fiili saldırısına maruz kaldı.

Seçim çalışması için araçta bulunan Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Elkatmış, hakaret eden şahısları sakinleştirmek için araçtan indiği esnada fiziki saldırıya geçen saldırganlar, Ülkü Elkatmış'ı tartakladıktan sonra Dilek Aksoy'un içinde bulunduğu aracın arka camını yumruk atarak kırdı. Saldırganların çevrede bulunan Menemenlilerin yardımı ile uzaklaştırılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği'ne giden Dilek Aksoy ifade verdi.