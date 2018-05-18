Saray'da çözüm süreci çelişkisi!

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı cephesinden saatler içerisinde gelen çelişkili açıklamalar dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik'in dün yaptığı "yeni çözüm sürecinin başlayabileceğini" sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden "Gündemimizde öyle bir şey yok" diye jet yanıt geldi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, katıldığı bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni çözüm sürecinin başlayabileceğini ifade etmişti.

Çevik’in bu sözlerine yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. İbrahim Kalın “Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur” dedi.

Kalın'ın yazılı olarak yaptığı açıklaması şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur. Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır. Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.”