Seçim gecesi kaçırıldı iddialarına Muharrem İnce'den yanıt

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muhharem İnce'nin seçim gecesi ortaya çıkmaması üzerine kaçırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. İnce o iddialara ilk kez yanıt verdi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi ortaya çıkmamıştı. İnce'nin ekranlara çıkmaması ve hiçbir yerde görülmemesi üzerine kaçırıldığına dair ve tehdit edildiğine dair iddialar ortaya atıldı.

İnce o iddialara ilk kez Twitter hesabından dün yanıt verdi. İnce yaptığı açıklamada "Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da Cumhurbaşkanlığı Seçim Hesabına yapılan bağışlarla okul/yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul/yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir!" dedi.

Seçim öncesi Erzurum'a gitmek için program yaptığını ancak gidemediğini belirten İnce, önümüzdeki çarşamba günü Erzurum'da olacağını söyledi.

İnce telefonuna gelen mesajlara cevap vermediği eleştirilerine de yanıt verdi.

İşte İnce'nin o tweetleri: