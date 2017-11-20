Seçim tamamlandı. İşte yeni Meclis Başkanı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Genel Kurul'daki oylamada ilk 2 turda Meclis Başkanı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçilemedi. 3. turda AK Parti'nin adayı İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi.
İLK TUR OYLAMA SONUCU BELLİ OLDU
İlk tur oylama sona erdi.
İsmail Kahraman:260
Zekeriya Temizel:113
Selma Irmak: 39
Celal Adan: 40
Yusuf Halaçoğlu: 6
Tamer Dağlı: 38
İlk turda 367 aranıyordu. Bu çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur oylamaya geçildi.
İKİNCİ TUR OYLAMA SONUCU BELLİ OLDU
İkinci tur oylama sona erdi.
İsmail Kahraman: 257
Zekeriya Temizel: 122
Selma Irmak: 38
Celal Adan: 40
Yusuf Halaçoğlu:7
Tamer Dağlı:37
Bu turda da 367 bulunamadığı için oylamada 3. tura geçildi. Tamer Dağlı, 3. tur oylama öncesi Meclis Başkan adaylığından çekildi.
ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMA SONUCU
İsmail Kahraman: 289
Zekeriya Temizel: 124
Selma Irmak: 37
Celal Adan: 36
Yusuf Halaçoğlu: 7
Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 509 milletvekili katıldı. Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.
Meclis Başkanlığı yarışında sonuç 3. turda belli oldu. AK Parti adayı İsmail Kahraman, 289 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçildi
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Genel Kurul'daki oylamada ilk 2 turda Meclis Başkanı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçilemedi. 3. turda AK Parti'nin adayı İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi.