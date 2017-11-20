Seçim tamamlandı. İşte yeni Meclis Başkanı

Meclis Başkanlığı yarışında sonuç 3. turda belli oldu. AK Parti adayı İsmail Kahraman, 289 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçildi

Seçim tamamlandı. İşte yeni Meclis Başkanı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Genel Kurul'daki oylamada ilk 2 turda Meclis Başkanı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçilemedi. 3. turda AK Parti'nin adayı İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi.


İLK TUR OYLAMA SONUCU BELLİ OLDU

İlk tur oylama sona erdi.

İsmail Kahraman:260

Zekeriya Temizel:113

Selma Irmak: 39

Celal Adan: 40

Yusuf Halaçoğlu: 6

Tamer Dağlı: 38

İlk turda 367 aranıyordu. Bu çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur oylamaya geçildi.

İKİNCİ TUR OYLAMA SONUCU BELLİ OLDU

İkinci tur oylama sona erdi.

İsmail Kahraman: 257

Zekeriya Temizel: 122

Selma Irmak: 38

Celal Adan: 40

Yusuf Halaçoğlu:7

Tamer Dağlı:37

Bu turda da 367 bulunamadığı için oylamada 3. tura geçildi. Tamer Dağlı, 3. tur oylama öncesi Meclis Başkan adaylığından çekildi.

ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMA SONUCU

İsmail Kahraman: 289

Zekeriya Temizel: 124

Selma Irmak: 37

Celal Adan: 36

Yusuf Halaçoğlu: 7

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 509 milletvekili katıldı. Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Etiketler; #meclis başkanı #ismail kahraman
Önceki Haber
Uyurken örümcek yiyor muyuz? Bilim insanları araştırdı!
Sonraki Haber
Karşıyaka Stadı'na itirazlara Bakanlık'tan ret!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.