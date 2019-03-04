Selvitopu Kaz Gecesi'nde

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kars Merkez Gelirli Köyü Derneği'nin düzenlediği 1. Kaz Gecesi'ne katıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uzundere Reskreasyon Alanı Türkan Şoray Nikah Salonu'nda düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır yörelerine özgü Kaz Gecesi'ne katıldı. Kars Merkez Gelirli Derneği'nin düzenlemiş olduğu 1. Kaz Gecesi'ne Başkan Selvitopu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ve Kars Gelirli Dernek Başkanı Fuat Sümbül katıldı.

Çobanoğlu yaşatılacak

Başkan Selvitopu, Kaz Gecesi'ne katılan vatandaşların sıcak karşılamasından dolayı teşekkür ederek, Karslı Devlet Sanatçısı Aşık Murat Çobanoğlu'nun rölyefinin yaptırılarak, sanatçının Karabağlar'da yaşatılacağını açıkladı. Dernek Başkanı Fuat Sümbül, ilk defa dernek olarak kaz gecesini düzenlediklerini belirterek, "Bir yılını doldurmuş olan yeni bir derneğiz, gecemizde bizleri yalnız bırakmayan Başkanımız Muhittin Selvitopu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Misafirlere kaz etinin ikram edildiği gecede, aşıklar türküleriyle etkinliğe katılanların keyifli vakit geçirmesini sağladı.