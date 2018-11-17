Şengül: Kemeraltı'nı bambaşka bir çehreye kavuşturmak istiyoruz

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Kemeraltı için master plan hazırlamayı ve bölgeyi 10 yıl içinde bambaşka bir çehreye kavuşturmak istediklerini kaydetti

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Kemeraltı için master plan hazırlamayı ve bölgeyi 10 yıl içinde bambaşka bir çehreye kavuşturmak istediklerini kaydetti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın Şengül ve İzmir Milletvekili Necip Nasır, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ'ye (TARKEM) ziyarette bulundu.

Şengül, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, bölgenin devletin desteğiyle yeniden tasarlanarak ayağa kalkabileceğini söyledi.

TARKEM'in bugüne kadar samimi ve çok güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Şengül, şunları kaydetti:

"Kemeraltı, İzmir'in kalbi. Ama şu anda kalbi durmak üzere, çok yavaş atıyor. Tarihi geçişleri kendi içinde barındıran, Havrasından kilise ve camisine kadar bir arada olan böylesine ender bir merkezi canlandırırsak, İzmir'de turizmin gelişmesine de en büyük katkıyı buradan sağlamış oluruz. İzmir'in kalbine iyi bakarsak, kentimiz sağlıklı bir hale gelir. İzmir'i canlandırmak istiyorsak, Kemeraltı'nı da mutlaka canlandırmamız lazım. Kemeraltı ile ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmaları analiz edip, tüm ortak paydaların katılımıyla yeni bir şey inşa edebiliriz. Bölgemiz, yeni bir tanımlama ve tasarımla birlikte ayağa kalkabilir. Master planı oluşturursak, inanın 10 yılda Kemeraltı bambaşka bir yer olur. Siyasi görüşümüze göre hareket edemeyiz ya da belediyenin işi diyerek kenara çekilemeyiz. Bu konu, bizim ortak meselemizdir."

Necip Nasır da Kemeraltı'nda İzmir'in kimliğini ortaya çıkaracak bir proje hazırlamayı arzuladıklarını aktardı.

TARKEM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mevcut alanın iyileşmesi için birlikte çalışmayı çok istediklerini kaydetti.